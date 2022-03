Alvorligt syg: Nu bliver awardshow slagtet

Razzie Awards bliver lige nu lagt for had på de sociale medier, efter det er kommet frem, at skuespiller Bruce Willis er alvorligt syg

'The Razzies er virkelig kede af Bruce Willis' diagnose. Måske forklarer det, hvorfor han ville gå ud med et 'bang' i 2021. Vi ønsker Bruce og hans familie det bedste'.

Sådan lød det onsdag fra awardshowet The Razzies på Twitter, efter det var blevet offentliggjort, at stjerneskuespilleren Bruce Willis er blevet ramt af den alvorlige sygdom afasi, der blandt andet giver ham kognitive vanskeligheder, hvilket betyder, at han har været nødt til at trække stikket og indstille sin karriere.

Razzie eller The Golden Raspberry Award, som den også hedder, er en prisuddeling, der uddeles til filmbranchens 'værste præstationer' i årets løb.

For bare få dage siden blev Bruce Willis tildelt en Razzie for sin rolle i 'Cosmic Sin'.

Han havde dog ikke meget konkurrence. The Razzies havde nemlig ved årets uddeling lavet en speciel kategori, som kun Bruce Willis kunne vinde med navnet 'Dårligste præstation af Bruce Willis i en 2021-film'.

Efter nyheden om Bruce Willis' sygdom har Razzie som nævnt derfor reageret på Twitter, og deres reaktion har fået en lang række vrede mennesker til tasterne under opslaget.

'Det her er meget respektløst. Med al respekt håber jeg, at I lærer og bliver bedre', skriver skuespiller Vincent D'Onofrio, mens journalist Garry Whitta heller ikke lægger fingre imellem.

'Fuck jer', lyder den kontante melding.

Bruce Willis indstiller sin karriere på grund af sygdommen. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

'Vi er virkelig kede af det'

IndieWire har i den forbindelse talt med John J.B. Wilson og Mo Murphy, der står bag The Razzies.

- Vi er virkelig kede af at høre om Willis diagnose, som vi ikke kendte til, indtil historien blev breaket. Til Willis forsvar, skulle hans repræsentanter måske ikke have ladet ham lave så meget arbejde med så høj en volumen på så kort tid, siger de og fortsætter:

- Vi sender vores bedste hilsner til Bruce og hans familie.

I interviewet fortæller Wilson samtidig, at de lige nu diskuterer, hvordan de skal håndtere Willis' diagnose, og om de skal fratage ham Razzie-awarden.

- Vi diskuterer stadig, hvordan vi skal håndtere nyhederne om Willis' diagnose, og vi vil vende tilbage med et svar på det.

I mange år har The Razzies fået hård kritik og er blandt andet blevet klandret for at være 'ondsindet'. The Razzies har holdt fast i, at de er til for at lave sjov.

- Det er meningen, at det skal være sjovt, og ja - vi taler folk ned, men noget, jeg også siger meget er, at hvis du får 20 millioner dollars for at lave en lortefilm, og filmen får en Razzie, så får du stadig 20 millioner dollars, og så er det nok lige til at klare, har han sagt i et tidligere interview.