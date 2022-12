Alvorligt syg: Nu skal han være morfar

Bruce Willis kan snart for første gang kalde sig bedstefar. Hans datter Rumer Willis er gravid

Der er godt nyt for action-stjernen Bruce Willis, som inden længe skal være morfar for første gang.

Det er hans datter Rumer Willis, der i et opslag på Instagram annoncerer, at hun venter barn med kæresten Derek Richard Thomas og viser sin gravide mave frem.

Rumer Willis er den ældste datter af Bruce Willis og skuespiller Demi Moore, som var gift fra 1987 til 2000. Det kommende barn bliver således både Bruce Willis' og Demi Moores første barnebarn.

Alvorligt syg

Selvom de ikke længere er et par, har Bruce Willis og Demi Moore stadig meget med hinanden at gøre. Det var således også Demi Moore, der i foråret annoncerede, at hendes eksmand trak sig tilbage som skuespiller, fordi han var blevet ramt af lidelsen afasi.

Bruce Willis og Demi Moore var et af Hollywoods helt store par, da de stadig var mand og kone. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

'Til alle Bruces fantastiske fans, vil vi som familie dele nyheden om, at vores elskede Bruce oplever helbredsproblemer og for nylig er blevet diagnosticeret med afasi, som påvirker hans kognitive færdigheder', skrev Demi Moore dengang og fortsatte:

'Som et resultat heraf og efter mange overvejelser har Bruce valgt at lægge den karriere, der har betydet så meget for ham, på hylden'.

De to er foruden datteren Rumer forældre til døtrene Talulah og Scout.

Siden 2009 har Bruce Willis været gift med Emma Heming, som han har døtrene Evelyn og Mabel med.