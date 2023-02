Alvorligt syg: Sidste prisuddeling som skuespiller

Iført en lang, sort kjole, en stok i sin ene hånd og sin 12-årige datter i den anden ankom Hollywood-stjernen Christina Applegate søndag til det, der formentlig bliver hendes sidste prisuddeling som skuespiller.

Nemlig det amerikanske Screen Actors Guild Awards.

- Det er sandsynligvis min sidste prisuddeling som skuespiller, så det er ret stort, sagde den 51-årige, skleroseramte skuespiller til LA Times forud for showet.

- Lige nu kan jeg ikke forestille mig at stå op klokken fem om morgenen og bruge 12 til 14 timer på et sæt. Det har jeg ikke i mig i øjeblikket, forklarede Applegate videre til mediet.

Og søndag aften fandt showet så sted. Her ankom skuespilleren med sin datter, Sadie Grace LeNoble.

Med sin datter i den ene og sin stok i den anden hånd ankom stjernen til sit sidste prisshow som skuespiller. Foto: Ritzau Scanpix

Alvorligt syg

Hollywoodstjernen, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Vores værste år', lider af sklerose. Det meldte hun ud i sommeren 2021 på Twitter.

'Hej venner. For et par måneder siden blev jeg diagnosticeret med sklerose. Det har været en underlig rejse. Men jeg har haft så meget støtte fra folk, som jeg ved også fejler det her. Det er hårdt. Men som vi alle ved, så går livet videre,' lød det første opslag.

Efterfølgende holdt skuespilleren en pause fra offentligheden, men i november 2022 viste hun sig offentligt første gang. Det skete, da hun blev hædret med en stjerne på Hollywoods Walk of Fame.

- Jeg kan ikke stå op ret længe, så jeg vil gerne takke de mennesker, jeg virkelig føler fortjener et tak. Først og fremmest vil jeg sige til min familie, som har talt her i dag, at I betyder alt for mig, sagde Christina Applegate blandt andet til ceremonien.