Alvorligt syg: Stjerne viser sig første gang efter diagnose

Det er ikke lang tid siden, Christina Applegate fik den besked, som mange frygter: At hun er uhelbredeligt syg.

Hollywoodstjernen, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Vores værste år', lider af sklerose, og siden hun i sommeren 2021 meldte ud på sociale medier, at hun var syg, har hun ikke vist sig i offentligheden.

Det ændrede sig dog mandag, da Applegate blev hædret med en stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Her dukkede hun op med stok og lod sig hylde af familie, venner og kolleger.

- Jeg kan ikke stå op ret længe, så jeg vil gerne takke de mennesker, jeg virkelig føler fortjener et tak. Først og fremmest vil jeg sige til min familie, som har talt her i dag, at I betyder alt for mig, sagde Christina Applegate blandt andet til ceremonien, inden hun også fik takket flere af sine kolleger.

Christina Applegate kan ikke længere gå uden at bruge en stok. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

- Til sidst til det vigtigste menneske i denne verden, min datter. Du er så meget mere, du er så meget mere, end du overhovedet ved. Du er så smuk og venlig og elskelig og klog og interessant, og jeg føler mig velsignet over hver dag at kunne vågne og følge dig i skole. Du er alt for mig. Tak for at have stået ved min siden gennem alt dette - forresten, jeg har en sygdom, har I opdaget det? Jeg har ikke engang sko på. Det må I gerne grine af, afsluttede hun sin tale.

Forberedte fans

50-årige Christina Applegate havde tidligere på måneden behov for at forberede sine fans på den fysiske forandring, hendes krop har været igennem som følge af sygdommen, før hun igen trådte frem i offentligheden.

- Det er første gang, nogen skal se mig, sådan som jeg ser ud nu. Jeg har taget 18 kilo på, og jeg kan ikke gå uden stok. Det skal folk vide, at jeg allerede selv er opmærksom på, sagde Applegate i et interview med New York Times i anledning af den kommende sæson af Netflix-serien 'Dead to Me'.

Christina Applegate har taget 18 kilo på som følge af sin sygdom. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Hun gjorde det samtidig klart, at hun er ligeglad med, hvad folk tænker om hendes fremtoning.

- Uanset om folk hader den (sæsonen, red.), om folk elsker den, eller om de kun kan koncentrere sig om at tænke: 'Åh, se den krøbling', så er det ikke noget, der er op til mig, siger hun og tilføjer:

- Jeg er sikker på, at nogle kommer til at tænke: 'Det her kan jeg ikke lade være med at fokusere på', men det er fint. Så må de have det sådan. Forhåbentlig kan folk fokusere på bare at nyde turen og sige farvel til de her to piger (karaktererne Jen og Judy i 'Dead to Me', red.).

Christina Applegate har meddelt, at hun formentlig ikke kommer til at spille flere film- og serieroller grundet sin sygdom. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Christina Applegate er om ganske kort tid aktuel med tredje og sidste sæson af Netflix-serien 'Dead to Me', der blev indspillet, efter hun var blevet ramt af sklerose.

Den får premiere 17. november.

