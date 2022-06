Amber Heard anker dommen

Amber Heard giver ikke op uden kamp.

Således mødtes advokaterne for henholdsvis Amber Heard og eksmanden Johnny Depp fredag med dommeren Penney Azcarate. Og i stedet for at afslutte sagen officielt og endegyldigt, lød meldingen fra skuespillerindens repræsentanter altså, at hun vil anke den dom, der 1. juni faldt efter en seks uger lang retssag.

'Man beder ikke om at blive benådet, hvis man er uskyldig. Og du afviser ikke at anke, hvis du ved, at du har ret', sagde en talsmand for Heard, 36, til Los Angeles Times.

Ifølge Deadline fortalte dommer Penney Azcarate Heards advokat Elaine Bredehoft, at skuespilleren bliver nødt til at betale 8,35 millioner dollars og en årlig rente på 6 procent, for formelt at kunne anke sagen.

Amber Heards advokat har tidligere sagt, at Heard 'absolut ikke' er i stand til at betale de penge, hvilket ifølge Deadline sår tvivl om, hvorvidt det overhovedet er muligt for skuespilleren at anke sagen.

Lang retssag

De to skuespillere var tidligere gift med hinanden, men ægteskabet holdt ikke længe, og det endte i en skilsmisse og en retssag.

Johnny Depp sagsøgte Amber Heard for bagvaskelse på baggrund af en klumme, hun skrev i The Washington Post, hvori hun omtalte sig selv som et 'offer for hustruvold' uden dog at nævne Johnny Depp ved navn.

Hun sagsøgte derefter sin eksmand for injurier, fordi han påstod, udtalelsen havde ødelagt hans karriere.

Sagen endte i Johnny Depps favør. Han fik af juryen medhold i samtlige punkter, mens Amber Heard blot fik medhold i et enkelt punkt, der omhandlede en udtalelse fra Depps advokat.

Det betød også, at Amber Heard skulle betale en erstatning til Johnny Depp på 10.350.000 dollars, mens hun omvendt selv skulle modtage 2 millioner dollars.