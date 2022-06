Amber Heard i modangreb

Amber Heard nægter at give op og har tænkt sig at anke dommen

Skuespilleren Amber Heard har ikke tænkt sig at give op uden kamp, og hun har planer om at anke den dom, der faldt onsdag aften dansk tid i den meget omtalte sag imellem hende og hendes berømte eksmand, skuespilleren Johnny Depp.

Det skriver New York Times.

Da dommen blev afsagt under stor mediebevågenhed i Virginia og resten af verden, fik Johnny Depp medhold i alle sine anklager om injurier, og dermed blev Amber Heard pålagt at betale en erstatning på svimlende 15 millioner dollars.

Amber Heard derimod fik kun medhold i ét enkelt punkt og blev i den forbindelse tildelt en erstatning på to millioner dollars.

Sagen imellem de tidligere ægtefæller er gået verden rundt den seneste tid. Foto: Steve Helber/Ritzau Scanpix

Men den dom er hun langt fra tilfreds med, og derfor påtænker den 36-årige skuespiller ifølge New York Times at anke dommen.

For at kunne anke sagen skal Heard dog kunne oprette en obligation på otte millioner dollars, som hun skal betale til Johnny Depp.

Har ingen ord

I en udtalelse umiddelbart efter domsafsigelsen lod hun da også vide, at hun ikke var glad for juryens beslutning.

'Jeg har ingen ord for den skuffelse, jeg føler i dag. Jeg er knust over, at bjerge af beviser stadig ikke var nok til at gå op imod den uforholdsmæssigt store magt og indflydelse, som min eksmand har,' lød det fra skuespillerinden, der fortsatte:

'Jeg er endnu mere skuffet over, hvilken betydning denne dom får for andre kvinder. Det er et tilbageslag. Det sætter uret tilbage til en tid, hvor en kvinde kunne blive udskammet og ydmyget offentligt, når hun udtalte sig. Det er et tilbageslag for tanken om, at vold mod kvinder skal tages alvorligt.'

Hun mener i stedet, at Johnny Depps advokater har fået juryen til at ignorere ytringsfriheden og de beviser, der fik hende til at vinde sagen i England.

'Jeg er ked af, at jeg tabte denne sag. Men jeg er mere ked af, at jeg tilsyneladende har mistet de rettigheder, jeg troede, jeg havde som amerikaner - at jeg har lov til at tale åbent og frit,' slutter hun.

