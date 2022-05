Amber Heard i vidneskranken: - Mest smertefulde

Den noget betændte retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard fortsætter onsdag aften dansk tid, hvor det er Amber Heards tur til at tage plads i vidneskranken.

Herfra beskrev Heard retssagen som 'det mest smertefulde og svære, hun nogensinde har været igennem.'

- Jeg er her, fordi min eksmand sagsøger mig, sagde hun til retten fra vidneskranken, hvor hun ikke lagde skjul på, hvor smertefuld en oplevelse, hun synes, det er.

- Jeg kæmper for at få ordene ... for at finde ordene til at beskrive, hvor smertefuldt det er. Det er forfærdeligt for mig. At sidde her i ugevis og genopleve alt ... høre folk, som jeg kendte - nogle godt, nogle ikke - min eksmand, tale om vores liv på den måde, de har gjort, lød det blandt andet fra Heard.

Amber Heard er lige nu i fuld gang med at vidne. Hun har blandt andet beskrevet hende og Depps forhold, da de mødtes og i de tidlige dage, som 'smukt.' Et ord, som man nok ikke kan bruge om deres relation for tiden.

Onsdag aften dansk tid tog Amber Heard plads i vidneskranken for første gang. Foto: Ritzau Scanpix

Tvunget til oralsex

Depp og Heard fandt sammen i 2011 og blev gift i 2015, men forholdet sluttede bare året efter. Sidenhen har de begge beskyldt hinanden for vold, og derudover har de sagsøgt hinanden.

Johnny Depp sagsøger sin ekskone Amber Heard på grund af en klumme om vold i hjemmet, hun skrev for Washington Post i 2018.

Inden Amber Heard satte sig i vidneskranken, havde en klinisk psykolog med navnet Dawn Hughes siddet der.Ifølge psykologen tvang Depp Amber Heard til sex. Her kom det også frem, at Amber Heard ifølge psykologen lider af PTSD som følge af af den psykiske vold, som Johnny Depp har udsat hende for.