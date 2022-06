Amber Heard i vild udmelding: - Jeg elsker ham

Bedømt på Amber Heards mange sure grimasser, grådkvalte vidneudsagn og åbenlyse afsky for Johnny Depp under den tre uger lange retssag, der fandt sin afgørelse for to uger siden, skulle man ikke tro, at hun har noget som helst til overs for sin eksmand.

Ja, faktisk virkede forholdet mellem Amber Heard på den ene side og Johnny Depp på den anden fra hendes side til at være direkte hadfyldt, og hun nægtede konsekvent at se ham i øjnene i retssalen.

Mange har kaldt Amber Heards ageren i retten for 'hendes livs bedste skuespiller-præstation', og noget tyder da også på, at hun spillede på alle emotionelle tangenter for at vinde sagen, hvilket som bekendt dog mislykkedes.

For uden for retssalen nærer hun åbenbart ganske overraskende fortsat dybe følelser for Johnny Depp, indrømmer hun nu i anden halvdel af et stort opslået tv-interview på amerikanske NBC, der blev sendt i går aftes amerikansk tid.

Værten Savannah Guhtrie spørger for eksempel, om Heard fortsat har kærlighed til 'Pirates of the Carribean'-stjernen:

- Ja, absolut. Jeg elsker ham. Jeg elskede ham af hele mit hjerte og gjorde det bedste, jeg kunne for at få et dybt ødelagt forhold til at fungere. Og det kunne jeg ikke, siger en bevæget Amber Heard i interviewet, ifølge Sky News, hvor du også kan se en videobid af samtalen.

- Jeg har ingen negative følelser eller dårlige tanker om ham overhovedet. Jeg ved, at det kan være svært at forstå. Eller ... det kan måske være virkelig nemt at forstå, hvis du nogensinde har elsket nogen. Det burde være nemt, bedyrer Heard.

Frygter nye søgsmål

Hun indrømmer også i interviewet, at hun frygter for repressalier fra Johnny Depp i form af nye søgsmål, fordi hun vælger at åbne munden i kølvandet på retssagen, hvor hun blev dømt til at betale en formue til sin eksmand, der havde sagsøgt hende for æreskrænkelser.

- Selvfølgelig. Jeg tog for givet, at jeg havde en ret til at tale (da hun skrev et indlæg i Washington Post i 2018, der kickstartede balladen mellem hende og eksmanden, red.). Jeg er bange for, at uanset hvad jeg gør, uanset hvad jeg siger eller hvordan jeg siger det, vil hvert skridt, jeg tager, give endnu en mulighed for at gør mig tavs, hvilket jeg formoder, at en æreskrænkelses-retssag er beregnet til, lyder det fra Heard i interviewet.

Handlede ikke om ham

Hun fastholder fortsat, at klummen i Washington Post var ment som et generelt indspark i MeToo-debatten og at det ikke var et personligt angreb mod sin tidligere gemal:

- Klummen handlede ikke om mit forhold til Johnny. Det handlede om, at jeg ville have en stemme i en større kulturel samtale, som vi havde på det tidspunkt. Det var vigtigt for mig ikke at lave artiklen om ham eller at gøre noget, der ærekrænkede ham. Jeg havde advokater, et hold af advokater, som gennemgik alle udkastene. Jeg ønskede aldrig, at han skulle miste sin karriere på grund af artiklen. Selvfølgelig ikke. Det handlede ikke om ham, lyder det fra 'Aquaman'-skuespillerinden.

Amber Heard erkender også, at hun absolut ikke har været fejlfri hverken før eller nu.

- Jeg er ikke et sympatisk offer. Jeg er ikke et perfekt offer.

Læs om Johnny Depps vilde liv med fester, cannabis og alkohol her (+).