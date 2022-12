Amber Heard indgår forlig med Johnny Depp i ankesag

Johnny Depp har vundet millioner fra ekskonen Amber Heard i den spektakulære retssag. Men hvorfor er han endt med sejren? Det giver to advokater deres bud på, og det har noget med køn at gøre ifølge eksperterne

Amber Heard har valgt at indgå forlig med sin eksmand i den ankesag, der skulle have kørt for retten i Virginia

Der bliver ikke nogen runde to i retssagen mellem Amber Heard og Johnny Depp, selvom begge stjerner ankede den afgørelse, der faldt tidligere på året.

Det oplyser Amber Heard i et opslag på Instagram, hvor hun skriver, at hun har valgt at indgå forlig.

'Efter store overvejelser har jeg taget den meget svære beslutning at indgå forlig i sagen om bagvaskelse, som er rejst mod mig af min eksmand i Virginia', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Det er vigtigt for mig at sige, at jeg aldrig valgte det her. Jeg forsvarede min sandhed, og ved at gøre det blev det liv, jeg kender, ødelagt'.

Skulle betale millioner

Amber Heard henviser til den modstand, hun har oplevet på sociale medier, efter hun stod frem i sin tid og fortalte om sine oplevelser med vold. En fortælling, der blev hele omdrejningspunktet for den meget omtalte retssag mellem Heard og Depp, hvor de hver især beskyldte hinanden for bagvaskelse.

Retten gav dengang Johnny Depp medhold i alle anklager mod Amber Heard, mens Amber Heard kun fik medhold i ét. Det betød, at Johnny Depp, når regnestykket var gjort op, skulle modtage 8,35 millioner dollars svarende til 58 millioner kroner fra sin ekskone.

Hvor meget Amber Heard nu skal betale efter at have indgået forlig i ankesagen, oplyser hun ikke i sit Instagram-opslag. Hun skriver dog, at hendes beslutning ikke er udtryk for, at hun har trukket sine anklager tilbage.

'Jeg har ikke gjort nogen indrømmelser. Det er ikke et udtryk for, at jeg gør indrømmelser. Jeg holder mig ikke tilbage eller lukker munden i forhold til at bruge min stemme fremover', skriver hun i sit opslag.

Tavs Johnny Depp

Den 59-årige skuespiller Johnny Depp har endnu ikke kommenteret den nye udvikling i sagen.

Sagen begyndte, da Johnny Depp anlagde et søgsmålet mod sin ekskone, fordi han mente, at hun havde ødelagt hans karriere med et læserbrev fra 2018, hvori hun beskriver, at hun har været udsat for hustruvold - dog uden at nævne Depp ved navn. Parret var gift fra 2015-2018.

Han forlangte oprindeligt 50 millioner dollars, blandt andet fordi han mente, at beskyldningerne mod ham kostede ham rollen i 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmelighed'.

36-årige Amber Heard forlangte til gengæld 100 millioner dollars, fordi hun mente, at der var tale om en injurierende påstand, da han gav udtryk for, at hun skulle have ødelagt hans karriere.

Det er som sagt endnu ikke officielt bekræftet, hvor mange penge der skal betales i forliget.

