'American Idol'-vinder anholdt

Sangeren Laine Hardy er blevet anholdt for at aflytte sin ekskæreste

Laine Hardy blev fredag anholdt af politiet på Louisiana State University i Baton Rouge.

Den 21-årige 2019-vinder af 'American Idol' er mistænkt for at aflytte sin ekskæreste. Det skriver flere amerikanske medier, blandt anden E Online.

Ifølge dokumenter blev universitets-politiet kaldt ud til ekskærestens kollegieværelse 7. april, efter hun havde fundet en optager-enhed under en madras, mens hun så en film med sin bofælle.

Offeret fortalte politiet, at hun mistænkte Laine Hardy, som hun dannede par med fra november 2021 og frem til februar i år.

Laine Hardy på en scene i San Diego i 2019. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Mistanken skulle blandt andet bunde i, at hun i midten af februar fandt en falsk Instagram-konto på Hardys mobil, som han angiveligt havde brugt til at skjule, at han ulovligt optog offeret, når han ikke var i nærheden.

Laine Hardy skulle angiveligt også have kendt til, hvad ekskæresten skulle have foretaget sig i juleferien, selv om oplysningerne ikke var blevet viderebragt til ham.

Politiet skulle også være i besiddelse af optagelser, hvor offeret taler med sin mor om, at Hardy har optaget hende, og at hun ikke ved, om han stadig gør det.

I et Facebook-opslag skriver Laine Hardy, at han har været meget samarbejdsvillig i forhold til politiet.

'Jeg forstår, at min karriere har kastet mig ud i offentlighedens søgelys, og jeg omfavner det helhjertet, da hele min verden tilhører min musik og mine fans. Men på grund af den følsomme karakter af denne påstand beder jeg ydmygt om privatliv på dette tidspunkt Jeg har den største respekt for loven og vil fremadrettet bistå i efterforskningen, når det er nødvendigt.'

Laine Hardy blev blev løsladt igen senere på dagen.