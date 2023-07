'American Pie'-skuespiller: Denne scene kunne aldrig laves i dag

De var karikerede, kiksede og super liderlige - og så ville den aldrig gå i dag.

Film-hittet 'American Pie' blev set af millioner af teenagere, da den første udkom 1999 og toppede samtidig med Britney Spears-hittet 'Baby One More Time'.

Der er næsten 25 år siden, at skuespilleren Jason Biggs spillede rollen som den nysgerrige gymnasieelev Jim Levenstein, der kæmper en hård kamp for at miste sin mødom.

I den perfekte blanding af nysgerrighed og liderlighed havde han derfor en meget intim oplevelse med en lun og fugtig æbletærte.

Og i et interview med Yahoo ser han tilbage på oplevelsen med filmen.

- Den (tærten, red.) har en helt særlig plads i mit hjerte.. Og andre steder, siger Jason Biggs til mediet.

Filmet uden samtykke

I en scene filmer hovedpersonen Jim Levenstein den storbarmede udvekslingsstudent Nadia gennem et webcam, mens hun skifter tøj.

Imens sidder de tre kammerater i nabohuset og kigger lystigt med, før de ved en fejl kommer til at sende videoen til alle elever på skolen.

- Den scene kunne ikke laves nu. Den burde heller ikke laves nu. Det afspejler den fremgang, vi har gjort som samfund i de sidste 25 år, hvor vi i dag tænker, at det er upassende, siger skuespilleren, der dog ikke mener, at scenen bør fjernes.

- Jeg er så stolt af den film og føler mig meget heldig, at jeg fik lov at til at være en del af det. Det er en gave, der bliver ved at give.

