Amerikansk filmstjerne død

Den amerikanske filmstjerne Paul Herman gik bort på sin fødselsdag tirsdag 29. marts og blev dermed helt præcist 76 år gammel.

Det skriver en række internationale medier, herunder Daily Mail.

Herman, der medvirkede i adskillige gangsterfilm som for eksempel 'Goodfellas' og 'The Irishman', er bedst kendt for sin rolle som Beansie Gaeta i den ikoniske tv-serie 'The Sopranos'.

Filmstjernens dødsårsag er endnu ikke blevet offentliggjort.

Hermans død blev bekræftet af hans skuespiller-kollega Michael Imperioli, der mindede sin gode ven og kollega med følgende ord på Instagram:

'Vores ven og kollega Paul Herman er gået bort. Paulie var bare en fantastisk fyr,' skrev Imperioli blandt andet og tilføjede:

'Paulie boede lige om hjørnet fra mig de seneste par år, og jeg er glad for, at vi nåede at tilbringe noget tid sammen, før han forlod os. Jeg kommer til at savne ham.'

Herman seneste rolle er i actionfilmen 'Street Justice', som endnu ikke er udkommet.

Derudover har han spillet med i en række andre storfilm, der tæller 'Once Upon a Time in America', 'Heat', 'Little Fockers' og 'American Hustle'.