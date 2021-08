Amerikansk komiker: - Jeg har fået kræft

Den 60-årige komiker Kathy Griffin fortæller i et opslag på Twitter, at hun har fået konstateret lungekræft på første stadie.

Derfor står hun nu overfor en operation, der skal fjerne halvdelen af sin venstre lunge, der er ramt af kræft.

'Forhåbentligt skal jeg ikke have kemo eller stråling efterfølgende, og jeg burde have en normal vejrtrækningsfunktion', skriver hun i opslaget.

Det er kun to uger siden, at hun fik konstateret diagnosen, og i et interview til kanalen ABC News fortæller hun, at hun stadig er i chok.

Det er ikke første gang, at kræftsygdommen kommer tæt på Kathy Griffin. I 2014 mistede hun nemlig sin bror til kræft, og senere i 2017 også sin søster. Dengang hendes søster fik konstateret kræft, valgte Kathy Griffin at barbere sig fuldstændig skaldet i sympati.

Selvom hun har haft kræft tæt på livet flere gange, et Kathy Griffin alligevel fortrøstningsfuld omkring sine egne chancer for at overleve. I opslaget skriver hun nemlig, at lægerne er optimistiske.

Kathy Griffiin har tidligere dannet par med Apples medstifer Steve Wozniak.