Amerikansk rigmand kendt fra HBO-serie får livstid for drab

Den amerikanske rigmand Robert Durst, der blev kendt i HBO-serien 'The Jinx', er blevet idømt fængsel på livstid for drabet på sin veninde Susan Berman i 2000.

Det har en dommer i Los Angeles afgjort.

Strafudmålingen finder sted, efter at den 78-årige mangemillionær og ejendomsarving i september blev fundet skyldig i drabet på Susan Berman.

Robert Durst har brugt en stor del af de sidste fire årtier på at undslippe loven, efter at hans hustru, Kathleen McCormack, forsvandt i New York i 1982.

Anklagemyndigheden mener, at han dræbte sin veninde Susan Berman, fordi han frygtede, at hun ville afsløre over for myndighederne, at hun i 1982 hjalp Durst med at skaffe et falsk alibi.

Et nævningeting i Los Angeles fandt i september Durst skyldig i at have dræbt den 55-årige Berman med et skud i baghovedet i hendes hjem i Beverly Hills i 2000.

Da Susan Berman samtidig var et vidne i sagen om Kathleen McCormack, blev Robert Durst også dømt for at have dræbt et vidne. Det i sig selv kan udløse en livstidsstraf.

Robert Durst er omdrejningspunktet i den populære HBO-serie 'The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst' fra 2015.

Det er en såkaldt true crime-serie, hvor Durst blandt andet bliver konfronteret med mistanker om, at han har slået flere personer ihjel. Det gælder hans forsvundne hustru, Susan Berman og hans nabo i Texas, Morris Black, som opdagede Dursts identitet, da han skjulte sig for myndighederne.

I et afsnit af serien går Robert Durst ind på et badeværelse efter et interview og har tilsyneladende glemt, at han stadig har en mikrofon på. Her siger han til sig selv: 'Hvad fanden er det, jeg har gjort? Dræbt dem alle sammen, selvfølgelig.'

Robert Durst blev anholdt i marts 2015 i sagen om drabet på Berman, få timer før det sidste afsnit af HBO-serien blev vist.

Selv om Durst længe var mistænkt i sagen om sin hustrus forsvinden, blev han aldrig sigtet. Den lægestuderende Kathleen McCormack var 29 år, da hun forsvandt.

Hendes familie har længe opfordret anklagemyndigheden i Westchester County i New York til at retsforfølge Durst for drabet på hende.