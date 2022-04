Amerikansk senator i 42 år: Orrin Hatch er død

I hele 42 år var Orrin Hatch senator i den amerikanske stat Utah for det republikanske parti, hvilket gjorde ham til den længst siddende senator i partiets historie.

Lørdag afgik han ved døden i en alder af 88 år.

Det oplyser hans fond, The Hatch Foundation, i en pressemeddelelse.

Orrin Hatch indtog sædet som senator under Jimmy Carter og beholdt pladsen under hele syv præsidenter, indtil han i 2019 gik på pension under Donald Trumps andet år i præsidentembedet.

'Senator Orrin G. Hatch personificerede den amerikanske drøm. Født som søn af en tømrer, overvandt han fattigdommen fra sin barndom og blev amerikansk senator. Med sin hårde barndom i bevidstheden gjorde han det til sit livs mission at udvide friheden og mulighederne for alle - og resultaterne taler for dem selv,' udtaler direktør i Hatch Foundation, Matt Sandgren, i pressemeddelelsen.

Orrin Hatch tilhørte den meget konservative del af det republikanske parti, hvilket blandt andet kom til udtryk i hans store modstand mod abort. Han arbejdede derudover for at indføre skattelettelser, hvor han kunne, mens han ligeledes var stor forkæmper for at sikre ophavsrettigheder for kunstnere, forfatter, filmskabere og lignende.

I 2018 modtog Orrin Hatch medaljen 'Presidential Medal og Freedom' af daværende præsident Donald Trump. Foto: JONATHAN ERNST/Ritzau Scanpix

Kunstnerisk karriere

Ved siden af sit politiske arbejde var Orrin Hatch kunstnerisk anlagt. Han spillede klaver, violin og orgel, og havde stor interesse for poesi. Det gjorde også, at han skrev flere sangtekster, særligt til religiøse udgivelser. Han skrev blandt andet teksten til sangen 'Heal our land' i samarbejde med Janice Kapp Perry, som blev spillet til George W. Bushs indsættelse som præsident.

Ud over sin musikalske karriere havde Orrin Hatch også enkelte optrædende i film og på tv. Eksempelvis er han med i en episode af komedieserien 'Parks and recreation', mens han også kort er med i filmen 'Traffic' fra år 2000, som vandt en Oscar. Fælles for rollerne var, at han optrådte som sig selv.

'Traffic' var instrueret af Steven Soderbergh, og han brugte siden en af Orrin Hatchs sange i filmen 'Oceans 12', nemlig sangen 'Souls along the way'.

Det er endnu ikke oplyst, hvad Orrin Hatchs dødsårsag var. Han efterlader sig sin hustru og seks børn.

Orrin Hatchs efterfølger i Utahs senator-sæde, Mitt Romney, har reageret på dødsfaldet på Twitter, hvori han udtrykker sin sorg: