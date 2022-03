Amerikansk seriestjerne død efter hjertesvigt

'Et umage par'-skuespilleren Mitchell Ryan, som også havde mange prominente filmroller i bl.a. blockbuster-klassikeren 'Dødbringende våben', er gået bort 88 år gammel

Den amerikanske skuespiller Mitchell Ryan er død af hjertesvigt 88 år gammel.

Det skriver flere amerikanske medier - herunder Variety.

Dødsfaldet skete 4. marts, og det er bekræftet af både Mitchell Ryans agent og hans steddatter, som har udsendt en pressemeddelelse til mediet The Hollywood Reporter.

Mitchell Ryan var bedst kendt for sine mange roller i sæbeoperaer og sitcoms.

Med i 'Dallas'

I hjemlandet USA var han især berømmet for sin rolle som Burke Devlin i 60'er-serien 'Dark Shadows'. Men herhjemme vil de fleste nok bedst kende ham som Gregs far Edward Montgomery i tv-serien 'Dharma & Greg' med den danske titel 'Et umage par' - en serie, der i slut-90'erne og 00'erne kørte i ring på dansk tv.

Men her stopper hans 'soap'-meritter ikke.

Mitchell Ryan spillede således også med i 37 afsnit af sæbeoperaen 'Santa Barbara', der samtidig med 'Glamour' henrykkede seriefans på det hedengangne TV Danmark tilbage i slut 80'erne og i 90'erne.

Han har ligeledes bl.a. spillet med i serierne 'Præsidentens mænd' ('West Wing'), 'The Drew Carey Show' og 'Dallas'.

Mitchell Ryan var også en skattet skuespiller i teaterverdenen. Her tilbage i 1979 fotograferet med verdensstjernen Lee Marvin og hans kone Pamela. De besøgte vennen Mitchell, da han var stjerne i stykket 'The Price' på Playhouse Theater i New York. Foto: Dan Grossi/Ritzau Scanpix

Lang liste af film

Også på det hvide lærred har nu afdøde Ryan gjort sig bemærket.

Her har han medvirket i bl.a. 'Lejemordernes træf', 'Maskernes nat 6', 'Blue Sky' og 'Dødbringende våben'.

Hans medspiller fra 'Dark Shadows' Kathryn Lee Scott, 79, delte forleden et par mindeord på Facebook til ære for sin afdøde ven.

'Min søde, elskede ven Mitch døde tidligt i morges. Han var en stor gave i mit liv. Jeg værner om mine varme minder og hans smukke sjæl. Jeg er knust.' skrev hun således.

Mitchell Ryan, der også bare blev kaldt Mitch, var gift tre gange, blev skilt de to og nåede at få tre børn.