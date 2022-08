Amerikansk skuespiller død

Hun var bedst kendt for sine roller i sæbeoperarerne 'Another World' and 'One Life To Live'.

Og nu er den amerikanske skuespiller Robyn Griggs død af kræft. Nyheden kom i et opslag på stjernens officielle Facebook-profil.

'Hej allesammen, det er med tungt hjerte, at jeg meddeler Robyns bortgang. Hun lider dog ikke længere og vil gerne have, at vi husker de gode minder', står der i opslaget, der fortsætter:

'Jeg vil aldrig glemme, hvor åben hun var over for at fortælle sin historie. Hun ville hjælpe folk og sprede budskabet om sin historie for at gøre det. Jeg var beæret over at gøre det.'

Åben om sygdom

Robyn Griggs blev gift med golfspilleren Mark Wiley in 2013, og i de senere år har hun været meget åben omkring sin sygdom. Hun fortalte blandt andet, hvordan hun blev diagnosticeret med livmoderhalskræft i fjerde stadie i 2020, og så sent som i sidste måned skrev hun, at der var blevet fundet fire nye tumorer.

'Jeg har fire nye tumorer. To nye tumorer på min lever, en på mavemuskulaturen og en stor på højre side af lymfesystemet,' skrev Griggs på sin konto den 7. juli.

Et opslag på skuespillerens profil bekræfter også, hun den 11. august - kun to dage før sin død - flyttede på hospice.

'Hun har kæmpet med en beslutsomhed, styrke og ynde, der er intet mindre end inspirerende. Fortsæt venligst med at holde Robyn og hendes familie i jeres tanker og bønner i denne svære tid', stod der.