Amok på fans: - Fuck af!

Stjernerne er vant til, at fans stimler sammen, når de bevæger sig gennem bybilledet.

Men sent onsdag aften lokal tid blev det alligevel for meget for skuespilleren Tom Hanks. Her kom en gruppe fans nemlig så tæt på, at de var ved at vælte hans hustru omkuld, og det fik stjernen til at se sort.

Det skriver flere medier, heriblandt Page Six, på baggrund af video fra hændelsen.

På videoen kan man se Tom Hanks og hans hustru, Rita Wilson, forlade en bygning, men da de er på vej over til deres bil, kommer en gruppe fans meget tæt på.

Her støder en fan ind i Rita Wilson, så hun er ved at vælte, og det får Tom Hanks til at vende sig frustreret om.

- Min kone? Fuck af! I vælter min kone!?, udbryder han.

Noget tyder dog på, at fansene godt kan se, den ikke var helt god.

- Det må du undskylde, Tom, siger en af dem i hvert fald, da stjernen vender sig om for at gå tilbage mod bilen.

Video af hændelsen har siden spredt sig på sociale medier, fordi mange tilstedeværende optog episoden. En af dem, som blev delt på Twitter, er eksempelvis set mere end 1,5 millioner gange:

Tom Hanks og Rita Wilson mødte hinanden i 1981, da de optog serien Bosom Buddies. Siden har de arbejdet sammen på talrige projekter.

Rita Wilson er græsk-ortodoks på grund af sine græske rødder, og Tom Hanks konverterede til hendes tro, før de giftede sig i 1988. De har siden fået to sønner.