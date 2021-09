Amy Schumer har fået fjernet livmoder og blindtarm

Skuespilleren Amy Schumer er i gang med at komme sig, efter hun har været gennem en større operation for endometriose.

Det fortæller den 40-årige i en video, hvor hun i detaljer beskriver, hvordan hun har fået fjernet sin livmoder og blindtarm.

Videoen er taget af hendes mand, Chris Fischer, og delt på Instagram.

- Nu er det morgenen efter min operation for endometriose, og min livmoder er ude. Lægen fandt 30 steder med endometriose, som han har fjernet. Han har også fjernet min blindtarm, fordi sygdommen havde angrebet den, fortæller hun indledningsvist og fortsætter:

- Der var rigtig meget blod i min livmoder, og jeg er meget øm og har smerter.

Hvad er endometriose? Endometriose betyder, at væv af samme type som slimhinden i livmoderen (endometrium) også sidder uden for livmoderen

Ca. 6-10 % af kvinder i den fødedygtige alder har det, og det forsvinder ved overgangsalderen

Man får typisk smerter ved menstruation og samleje og kan have sværere ved at blive gravid

Smerterne kan mindskes med både medicinsk og kirurgisk behandling

Der er ofte tilbagefald, derfor betegnes tilstanden som kronisk Kilde: sundhed.dk Vis mere Vis mindre

Flere af skuespillerens kendte venner har allerede reageret på nyheden under opslaget.

'Hold da op, 30?! Jeg er så glad for, at de er væk, og at du ikke skal have smerter mere', skriver Debra Messing.

'Tak for at dele din historie. Over 200 millioner kvinder lider af det her. Jeg håber, du snart får det bedre', lyder det fra Padma Lakshmi.

Kan ikke blive gravid igen

Det er ikke første gang, at Amy Schumer fortæller så ærligt om sine smerter og endometriose.

I 2020 diskuterede hun risikoen ved at få barn nummer to, da hun talte med talkshowvært Willie Geist.

Amy Schumer og Chris Fischer blev forældre til sønnen Gene David i 2019.

Her fortalte hun, at hun havde været igennem fertilitetsbehandling for at blive gravid, og at det havde taget meget hårdt på hende.

- Så jeg har besluttet, at jeg ikke kan blive gravid igen. Vi har tænkt over, om vi skal bruge en rugemor, men jeg tror, vi holder os til det, vi har, lød det.