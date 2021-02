Amy Schumer hyldes for at vise kroppen frem

Komiker og skuespiller Amy Schumer viser på et billede sit ar efter kejsersnit

Det vækker begejstring hos følgerne, at den amerikanske komiker og skuespiller Amy Schumer har valgt at stille sin nøgne krop til skue på Instagram.

Billedet viser den 39-årige stjernes spejlbillede, og på maven kan man se det ar, hun har fået efter at have født sin søn ved kejsersnit.

'Jeg føler, at mit ar efter kejsersnit ser sødt ud i dag', skriver hun til opslaget.

Og det har fået flere fans og andre kendisser til at juble.

Opslaget har lidt færre end en halv million 'likes', og blandt andre Paris Hilton hylder Amy Schumer med en flammende emoji.

Også sangeren Vanessa Carlton har kommenteret opslaget.

'Jeg føler også, at mit ser hot ud i dag. Hvilket sammentræf', skriver hun.

Komikerstjerne i pinlig brøler

Amy Schumer og hendes mand, Chris Fischer, fik sønnen Gene David Fischer i 2019.

Både under sin graviditet og efter fødslen delte Amy Schumer ærlige billeder af sin krop.

Særligt et billede af Schumer liggende med sin søn iført hospitalsundertøj fik hendes Instagram til at koge over af kommentarer fra begejstrede følgere.

Dette billede fik Amy Schumers fans til at hylde hende. Foto: Privat

Går amok over verdensstjerne i undertøj