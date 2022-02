Anden shitstorm på få dage: Nu anklages han for racisme

Joe Rogan og hans populære 'The Joe Rogan Experience' skældes atter engang ud. Denne gang handler det ikke om vacciner, men om, at værten ofte skulle have benyttet 'n-ordet'. Spotify fjerner nu 70 episoder

Forleden var podcast-værten Joe Rogan årsag til, at musiklegenden Neil Young gik amok og krævede al sin musik fjernet fra Spotify.

Det skete, fordi musiktjenesten lægger platform til Rogans podcast 'The Joe Rogans Experience', hvor han - ifølge Young - har spredt fake news og udtaler skepsis over for coronavaccinen.

Men det er ikke kun Youngs musik, der nu er væk.

Spotify har således ifølge svenske Aftonbladet fjernet 70 afsnit af Joe Rogans populære podcast, fordi han i flere tilfælde har udtrykt sig racistisk deri.

'The Joe Rogan Exprerience', der regnes for at være en af verdens største podcasts med omkring 11 mio. ugentlige lyttere, har gentagne gange været i stormvejr og fået skarp kritik - ikke mindst på det seneste, hvor ikke kun Neil Young, men også flere andre personligheder, bl.a. Joni Mitchell og Sharon Stone, har udtalt stor kritik.

Joe Rogan er en succesfuld amerikansk podcastvært, MMA-kommentator, standupkomiker og tidligere tv-vært og skuespiller, der for nylig kom i vælten, efter at musikeren Neil Young (t.v.) beskyldte Rogen for at sprede fake news om coronavacciner i 'The Joe Rogan Experience'. Foto: Ritzau Scanpix

Sammenlignet med 'Abernes Planet'

Den nærværende shitstorm er blevet virkelighed, efter at den sorte musiker India Arie har delt et redigeret klip, hvor Rogan i flere tilfælde bruger 'n-ordet'. Rogan har også sammenlignet et boligområde primært befolket af sorte med 'Abernes Planet'.

Nu beder Rogan om forladelse på Instagram.

'Der har været meget skidt i gamle podcast-afsnit - ting, som jeg ville ønske, jeg aldrig havde sagt,' skriver Rogan.

Spoity lystrede, da Neil Young ville have sin musik fjernet i protest mod, at de lægger platform til Joe Rogen. Nu har Spoity så også slettet i Joe Rogens materiale, fordi han angiveligt siger 'n-ordet'. Foto: Dado Ruvic/Ritzay Scanpix

Læger og forskere i opråb

Kritikken mod Joe Rogan fra bl.a. altså Neil Young tog fart, efter at Rogan interviewede læge og vaccinemodstander Robert Malone.

F.eks. har 270 forskere, læger og sygeplejersker i et fælles opråb kaldt podcasten for 'en af verdens mest indflydelsesrige kilder til skadelig information om vaccinen og pandemien.'

Dette har i kølvandet givet Spotify stor kritik, idet de siden 2020 har haft eksklusive rettigheder til podcasten, efter at have opkøbt den for 900 mio. kroner.