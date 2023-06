Andrew Tate anklaget for voldtægt - igen

Sagen vokser: Fire britiske kvinder vil have influenceren i retten for vold, overgreb og voldtægt

Endnu en kvinde er stået frem med voldsomme anklager mod Andrew Tate.

En 30-årig kvinde fra Storbritannien fortalte forleden til BBC, at samtykkende sex mellem de to udviklede sig voldeligt, da Andrew Tate kvalte hende til hun besvimede under sex.

I alt er fire kvinder stået frem med anklager om overgreb, misbrug og trusler fra influenceren.

Andrew Tates talsmand fortæller ifølge mediet, at han 'på det kraftigste benægter', at hændelsen skulle være sket, og at han kun har deltaget i seksuelle aktiviteter med samtykke.

Den påståede hændelse skulle være sket i 2010. Da var hun 20 år, mens Tate var 26.

'Jeg ejer dig'

Den 30-årige kvinde har forklaret, at hun mødte Andrew Tate på en bar i Luton nordvest for London, hvor han arbejdede som dørmand, mens hun var studerende.

Hun indvilligede i at have sex med ham, men det eskalerede ifølge hendes forklaring. Tate 'lagde sin hånd på min hals og tog kvælertag på mig', forklarer hun til BBC.

Hun fortæller videre, 'at det var forvirrende i starten', da hun vågnede op fra besvimelsen, mens influenceren stadig havde sex med hende.

'Han sagde hele tiden: 'Jeg ejer dig, du tilhører mig''.

'Hele natten var han ret aggressiv og sagde forfærdelige ting.'

Til mediets spørgsmål om, hvorfor hun ikke anmeldte det til politiet dengang, svarer hun, at hun på daværende tidspunkt ikke betragtede det som et overgreb, selvom kvælertaget ikke var med hendes samtykke.

Det gjorde hun til gengæld seks år senere.

Voldsomme anklager

Sammen med tre andre kvinder med lignende anklager, fører de civile retssager mod Tate, der alle omhandler seksuel vold, trusler og misbrug foregået mellem 2013 og 2016, mens han boede i Storbritannien.

For nuværende sidder Andrew Tate fortsat i husarrest i Rumænien.

Sammen med broderen Tristan bliver de efterforsket for anklager om seksuelle overgreb og udnyttelse samt organiseret kriminalitet og menneskehandel.

Brødrene sad varetægtsfængslet i Rumænien fra 29. december til slutningen af marts, hvor de blev løsladt og placeret i husarrest.

Kendt for kvindehad

36-årige Andrew Tate er kickbokser, men han er blevet kendt for sine kontroversielle videoer på sociale medier som eksempelvis TikTok og YouTube.

Han anklages af kritikere for at være misogyn og voldelig, og han har nået millioner af unge mennesker via de sociale medier.

Han er efterfølgende blevet udelukket fra en række sociale medier, heriblandt TikTok, hvor han havde flest følgere.

YouTube smed ham af platformen for hadtale, mens Twitter sagde midlertidigt farvel og tak, efter Andrew Tate tweetede, at kvinder, der udsættes for seksuelle overgreb, bærer et vist ansvar.

Efter Elon Musks opkøb var han hurtigt tilbage på Twitter, hvor han nu har godt 7 millioner følgere.

Udover de kvindefjendske kommentarer er Andrew Tate kendt for give finansielle råd til 'tabermænd'.