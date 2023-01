Andrew Tate bliver bag tremmer

Den kontroversielle internetstjerne Andrew Tate og hans bror Tristan ankom tirsdag morgen til en domstol i Rumænien for at appellere en dommers beslutning om at forlænge fængslingen fra 24 timer til 30 dage. Tate-brødrene har siden april været genstand for en efterforskning. De er mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet

Det gik meget hurtigt meget galt for Andrew Tate.

Den kontroversielle influencer, som mest af alt er blevet kendt for at sprede kvindehad, sidder i øjeblikket fængslet i Rumænien, hvor han er anklaget for at stå bag menneskehandel og seksuelle overgreb.

Og det fængsel slipper han ikke ud af lige foreløbigt. Varetægtsfængslingen er nemlig blevet forlænget.

Det skriver BBC.

Andrew Tate sidder i spjældet med sin bror, Tristan Tate, som er anklaget i samme sag. De to skal nu blive bag tremmer helt frem til 27. februar, hvor deres varetægtsfængsling foreløbigt løber til.

Mens de befinder sig i spjældet bruger politiet tiden til at samle beviser til en sag mod dem. De er anklaget for at have været en del af en kriminel gruppering, som står bag menneskehandel, seksuel udnyttelse og overgreb på kvinder.

Andrew Tate er blevet en stor internetpersonlighed, som har millioner af visninger på det sociale medie TikTok.

Kort før sin fængsling var han dog i vælten af en anden årsag. Han havde nemlig skrevet et opslag på Twitter, hvor han skrev til miljøaktivisten Greta Thunberg for at blære sig med sine 33 biler, mens han bad hende sende en mail til ham.

Siden fik han både et rapkæftet svar tilbage, som sikrede Greta Thunberg det mest likede tweet nogensinde på platformen, mens flere af de biler, han blærede sig med, siden er blevet konfiskeret i sagen mod ham.

Det gik i den grad fra godt til skidt på meget kort tid for Andrew Tate.