Andrew Tate løsladt: Nu taler han

Internetpersonligheden Andrew Tate blev fredag løsladt fra husarrest i Bukarest, Rumænien, imens han venter på sin kommende retssag.

Influenceren er sammen med sin bror tiltalt for at have dannet en kriminel bande, der har drevet menneskehandel, begået voldtægt og stået bag organiseret kriminalitet.

Tate skal nu i stedet blot være under myndighedernes opsyn - en mindre restriktiv foranstaltning. Afgørelsen gælder for perioden 4. august til 2. oktober.

Efter løsladelsen fra sin husarrest holdte Andrew Tate for pressen, der ventede på ham ude foran huset.

Mediet AP Newsroom har efter Andrew Tates løsladelse udgivet en video, hvor man ser den tiltalte influencer forlade sin husarrest. Udenfor huset bliver han mødt af en masse journalister, hvortil influenceren giver en lang tale - se videoen øverst i artiklen.

- Godmorgen allesammen. I januar, da jeg blev smidt i en fængselscelle, rapporterede medierne og fortalte verden, at jeg var en forfærdelig person. De sagde, at jeg sårede folk, og at jeg tjener mange penge på kriminelle virksomheder. Og her står vi syv eller otte måneder senere, og jeg kan ikke se et eneste offer i nyhederne, siger Andrew Tate til de mange journalister og fortsætter:

- Jeg har ikke set en eneste person stå op og sige, at jeg har såret dem. Ikke en.

Foto: Ritzau Scanpix

Andrew Tate beskylder sine modstandere for at lyve og anbefaler dem samtidigt at kigge indad.

- Det er meget svært at holde løgne flydende, når man ikke har nogen egentlige beviser. Vi har været fuldstændig uskyldige siden begyndelsen af ​​dette.

- Alle dem som spreder disse løgne og gentager ting uden nogen reelle beviser skal til at kigge indad. Hvorfor vælger de at ødelægge folks liv bare for nogle nyheder? Jeg har ikke gjort noget forkert.

- Jeg tror, ​​at folk derhjemme med en fungerende hjerne forstår, at vi (Andrew Tate og hans bror, Tristan red.) ikke har gjort noget forkert, siger Andrew Tate og understreger, der endnu ikke er blevet identificeret et eneste offer i sagen.

Influenceren slutter sin tale med at række ud til de rumænske myndigheder.

- Respekt for dommeren, respekt for Rumænien, respekt for det rumænske retssystem. Jeg ser frem til at blive fuldstændig frikendt til sin tid, afslutter Andrew Tate.

