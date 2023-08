Andrew Tate løsladt

Internetpersonligheden Andrew Tate er blevet løsladt fra husarrest i Bukarest, Rumænien, imens han venter på sin kommende retssag.

Det melder Reuters, der har fået nyheden bekræftet af Tates pr-team.

Tate skal nu i stedet blot være under myndighedernes opsyn - en mindre restriktiv foranstaltning. Afgørelsen gælder for perioden 4. august til 2. oktober.

Tate er tiltalt for menneskehandel, voldtægt og organiseret kriminalitet i Rumænien sammen med sin bror, Tristan, og to rumænske kvinder.

De tre er mistænkt for sammen at stå bag en kriminel bande, som har udnyttet kvinder seksuelt.

Tate og hans bror har været i politiets varetægt siden december sidste år. I marts i år blev de løsladt fra fængslet og i stedet placeret i husarrest, mens politiet efterforskede anklagerne mod dem.

Det er den husarrest, som Andrew Tate nu er blevet løsladt fra.

Andrew Tate er ikke længere i husarrest. Foto: Splash/Ritzau Scanpix

De rumænske myndigheder er af den overbevisning, at de to brøde i samarbejde med de to kvinder har manipuleret og tvunget syv ofre til at producere pornografisk indhold.

– For at sikre ofrenes loyalitet, og at de kun ville optræde til gavn for medlemmerne af gruppen, blev de tvunget til at få tatoveret navnet eller ansigtet på det gruppemedlem, der udnyttede dem, har anklagemyndigheden tidligere udtalt ifølge The Guardian.

Talte nedsættende om kvinder

Tate har benægtet alle anklager mod sig, hvilket hans bror og de to kvinder også har.



Sidste år fik kvindenedsættende udtalelser influenceren udelukket fra flere af de sociale medieplatforme, hvor han har store følgerskarer.

Ironisk nok var det netop de kontroversielle udtalelser om kvinder, der skabte hans succes på de sociale medier i første omgang. På de sociale medier har han blandt andet hævdet, at mænd skal have autoritet over kvinder, og at kvinder selv er skyld i voldtægt.