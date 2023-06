Andrew Tate tiltalt for menneskehandel og voldtægt

Den britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er tirsdag blevet tiltalt for menneskehandel, voldtægt og organiseret kriminalitet i Rumænien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hans bror, Tristan, og to rumænske kvinder er ligeledes blevet tiltalt.

De står nu over for en retssag, hvor de blandt andet er mistænkt for at danne en kriminel bande med det formål at udnytte kvinder seksuelt.

Tate-brødrene og de to kvinder blev 31. marts løsladt fra fængslet og placeret i husarrest, mens de blev efterforsket for anklagerne mod dem.

De blev anholdt for næsten et halvt år siden - 29. december sidste år.

Andrew Tate er blandt andet tiltalt for at voldtage et af ofrene i sagen, mens broren Tristan er blevet tiltalt for at opfordre andre til at udføre vold.

Andrew Tate er tidligere kickbokser og kommer fra den britiske by Luton.

Den 36-årige influencer har haft millioner af følgere på flere sociale medier. Her har han promoveret sin ekstravagante livsstil, som han ifølge ham selv har opnået blandt andet ved investeringer i pornografi.

Sidste år fik kvindenedsættende udtalelser influenceren udelukket fra flere af de sociale medieplatforme, hvor han har store følgerskarer. Twitter har dog lukket ham tilbage i folden, efter at Elon Musk overtog selskabet.

Tate blev ifølge BBC særligt kendt, da han i 2016 blev taget ud af tv-showet 'Big Brother', efter at en video angiveligt viste, at han angreb en kvinde.

Andrew, Tristan og de tiltalte kvinder har afvist alle anklager i sagen.

Der er tirsdag ikke sat nogen dato på, hvornår retssagen vil finde sted. Den ventes dog ikke at være lige om hjørnet.

Rumænsk lovgivning siger, at en dommer nu har 60 dage til at gennemgå sagen for at sikre dens legalitet. Det skriver Reuters.

Tate-brødrene er både amerikanske og britiske statsborgere.

