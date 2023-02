Andrew Tate truer vidne med søgsmål for 300 millioner dollar

Den britisk-amerikanske influencer Andrew Tate har truet med at sagsøge en kvinde og hendes forældre for 300 millioner dollar - svarende til 2,1 milliarder kroner.

Det skriver det britiske medie BBC.

36-årige Tate forlanger, at kvinden, der anklager ham for voldtægt og menneskehandel, trækker sine beskyldninger tilbage.

Det viser et brev, som et amerikansk advokatfirma i december sendte på vegne af Andrew Tate og broren Tristan.

BBC har set en kopi af dele af brevet.

- I april 2022 gav du en usand udtalelse til en tredjepart om, at vores klient menneskehandlede dig, misbrugte dig og holdt dig fanget mod din vilje.

- Du har gentaget usande og injurierende udtalelser til politiet, medier og andre amerikanske statsborgere om Tate-brødrene, lyder det i brevet.

Andrew og Tristan Tate er i øjeblikket tilbageholdt i Rumænien. Her bliver de undersøgt for anklager om menneskehandel og voldtægt.

Advokaten Benjamin Bull, der repræsenterer den sagsøgte kvinde, siger, at hun er et nøglevidne i den rumænske efterforskning.

Ifølge ham er brevet udtænkt til at opnå 'én ting - og kun én ting'.

- Formålet var at lukke munden på vidnet. At stoppe vidnet fra at stå frem med sine udtalelser i løbet af sagen, siger advokaten.

- De ønsker, at de her unge kvinder kravler ned i et hul og gemmer sig og aldrig står frem eller beskriver, hvad de så, og hvad de blev udsat for. Det er tydeligvis et forsøg på at skræmme dem, lyder det.

Andrew Tate er tidligere kickbokser og kendt fra reality-tv. Han blev ifølge BBC særligt kendt, da han i 2016 blev taget ud af tv-showet 'Big Brother', efter at en video tilsyneladende viste, at han angreb en kvinde.

Han er også stor på det sociale medie TikTok - særligt blandt unge, hvor videoer af ham er blevet vist mere en 11 millioner gange. Det har det britiske medie The Guardian tidligere beskrevet.

Tate-brødrene har ifølge BBC boet i Rumænien i omkring fem år.