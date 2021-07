Angelina Jolie vinder appelsag: Dommer fjernes fra retsag

Det er kun et par måneder siden, at 57-årige Brad Pitt vandt i en sag om forældremyndighed over Angelina Jolie.

Her blev det besluttet, at det tidligere ægtepar skulle dele forældremyndigheden i en 50/50-ordning.

Men nu har Brad Pitt mistet den delte ret til at tage sig af børnene. Et panel bestående af tre dommere har omvendt beslutningen og diskvalificeret dommeren John Ouderkirk fra sagen.

Ifølge erklæringen var årsagen 'en overtrædelse af etiske forpligtelser'. Det skriver People.

Det var John Ouderkirk, der afsagde en afgørelse, der gav Brad Pitt fælles forældremyndighed i maj. Men fredag godkendte en domstol i Californien Jolie's appel om at fjerne dommeren fra sagen.

I afgørelsen står der, at dommer Ouderkirk ikke fortalte om sine forretningsforbindelser med Brad Pitts advokater.

Afgørelsen betyder, at den juridiske kamp over parrets fem mindre børn måske skal genstartes for en ny dommer.

Parret blev skilt i 2016, men siden da har de skændte om, hvem der skulle være ansvarlig for deres børn.