Angreb komiker med bizart våben

Den ligner en pistol, men kan bruges som kniv.

Det var ikke et hvilket som helst våben, den mistænkte, Isaiah Lee, 23, brugte, da han tirsdag angreb den 48-årige komiker Dave Chappelle midt på scenen.

Politiet i Los Angeles har således frigivet billeder af våbnet, der får følgende beskrivelse:

'Den mistænkte anvendte, hvad der viste sig at være en attrap-pistol, som han pegede på offeret med. Hollywood Bowls (hvor hændelsen fandt sted, red.) sikkerhedspersonale, der overværede hændelsen, overmandede den mistænkte, fik ham fjernet fra offeret og tilbageholdte ham,' lyder det i en udtalelse fra politiet.

Politiet i Los Angeles har frigivet dette billede af våbnet. Politifoto

Let kunne kniven føres frem. Politifoto

Selvom pistolen var en attrap, var kniven på spidsen ganske skarp. Vidner fortæller, at stedets vagter uddelte nogle gedigne prygl til overfaldsmanden og billeder taget af ham i politiets varetægt viser da også, at han har været udsat for vold.

Han blev efterfølgende fragtet til hospitalet og derfra sendt bag tremmer.

Det vides endnu ikke, hvad der udløste angrebet, men Isaiah Lee har tidligere rappet om komikeren på nummeret 'Dave Chappelle', ligesom Dave Chappelle for blot få måneder siden var genstand for massiv kritik, efter han i showet 'The Closer' på Netflix gjorde grin med transpersoner.

Efter overfaldet, hvor Dave Chappelle ikke kom noget til, havde han overskud til at 'joke' med, at hans overfaldsmand nok var transkønnet.