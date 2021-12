Angrebet af hund: Model mistede overlæben

Brooklinn Khoury blev offer for sin kusines otte år gamle Pitbull, der bed hende og flåede så voldsomt, at overlæben fløj gennem luften og klaskede mod en væg

Kusinens hund havde aldrig været voldsom eller artet sig uhensigtsmæssigt, så da model og skateboarder Brooklinn Khoury sidste år i november besøgte familiemedlemmet, var alt umiddelbart som det plejede.

Brooklinn stod i køkkenet og ville klappe vovsen, men den blånæsede Pitbull ved navn Diesel var denne dag ikke så venligt stemt som normalt.

I stedet for bare at logre og bjæffe kådt og være venlig over for Brooklinn, som hunden havde mødt mange gange før, hoppede den i stedet op og bed sig solidt fast i hendes overlæbe.

- Han sprang decideret op fra en siddende position, og så hang han dér med forben og bagben helt løse og med al sin vægt i min læbe. Instinktivt tænkte jeg, at jeg skulle falde ned på jorden sammen med ham, holde hans hoved og så bevæge mig, hvor end han bevægede sig. Til sidst følte jeg, at noget gav slip. Og så fløj det gennem luften og ramte væggen, siger Brooklinn.

Hun smagte pludselig blod. Og hun så blod - over det hele. Da var det, at hun spottede en lille pink kødklump liggende på gulvet.

Sådan ser Brooklinn ud efter angrebet fra kusinens piutbull.

Overlæben bidt af

I det øjeblik lagde Brooklinn mærke til, at det var hendes overlæbe, der var bidt af. Forfærdet pakkede hun den ind i noget papir, og så var det ellers i al hast afsted mod skadestuen.

Her var der dog intet at gøre. Kirurgerne kunne ikke redde overlæben.

Senere samme uge begyndte Brooklinn en både fysisk og mental healings-rejse, hvor hun besluttede at billed-dokumentere processen. Det havde hun lært fra sin skateboarding, hvor hun også var vant til at vise både de gode og dårlige sider - inklusive fald på boardet.

- Livet er ikke perfekt. Instagram er et sted, hvor folk kan skjule, hvem de virkelig er, fortæller Brooklinn Khoury og understreger, at hun derfor har tænkt sig at gøre præcis det modsatte.

- Første gang, jeg så mit ansigt efter operationen, var skræmmende. Men jeg var sådan: 'Okay, nu er det tid til at elske en ny version af mig selv. Jeg ønsker at gøre folk opmærksom på, at de ikke er alene, hvis de går i gennem sådan noget som det her, lyder det.

Sådan så model og skateboarder Brooklinn ud før angrebet fra hunden.

Hud hentet fra arm

For nylig var Brooklinn under kniven og fik den første af fem operationer, der skal forsøge at rekonstruere overlæben. Det gør kirurger bl.a. ved hjælp af hud, der er hentet fra hendes arm.

Og det er hun glad for. Hun har således været utroligt bange for, at hendes kæreste Chloé Lukasiak, der er kendt fra det amerikanske realityprogram 'Dance moms', ikke længere ville synes, at Brooklinn var smuk nok.

Herunder kan du se, hvordan Brooklyn ser ud i disse dage, mens kirurger skridt for skridt - operation for operation - arbejder på at genskabe hendes overlæbe