Angrebet: Nu svarer hun igen

Tidligere på året blev Taylor Swift sagsøgt af en forlystelsespark for brud på ophavsret. Nu har sangerinden sagsøgt forlystelsesparken

Det faldt ikke i god jord hos forlystelsesparken Evermore, da Taylor Swift udgav albummet 'Evermore' og begyndte at sælge merchandise med titlen påtrykt.

Faktisk faldt det dem så meget for brystet, at forlystelsesparken valgte at sagsøge Taylor Swift.

Taylor Swift angribes af forlystelsespark

Nu har Taylor Swift valgt at svare tilbage ved at sagsøge forlystelsparken, skriver Rolling Stone.

TAS Rights Mangement, som står for Taylor Swifts musikrettigheder, har sagsøgt forlystelsesparken for at afspille sangerindens musik uden hverken godkendelse eller licens til det.

I søgsmålet er sangene 'Love Story', 'Bad Blood' og 'You Belong to Me' nævnt som dem, der er spillet uden tilladelse.

Popstjerne gør det igen

Det er ikke første gang, at forlystelsesparken er blevet gjort opmærksom på deres ureglementerede brug af musik.

Organisationen BMI, som blandt andet arbejder for at sikre musikeres ophavsret, gjorde første gang parken opmærksom på deres ulovlige brug af musik allerede tilbage i 2019.

I søgsmålet kræver Taylor Swift erstatning for de perioder, hvor parken har spillet hendes musik uden licens til det.