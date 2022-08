Angriber superstjerne: 'Jeg kunne ikke lide hende'

I serien 'Sam & Cat' er de veninder og bofæller, men i virkeligheden spirede jalousi til dagligt på settet.

Det fortæller barnestjerne Jenette Mccurdy i sin nye bog 'I'm glad my mom died', der handler om hendes hårde opvækst, hvor en ting, der fyldte, var jalousien mod Ariana Grande, mens de optog Nickelodeon-serien.

I bogen beskriver Jenette Mccurdy Ariana Grande som en 'spirende popstjerne', der ofte var nødt til at tage fri fra optagelserne, fordi hun skulle synge til prisuddelinger eller optage nye sange, skriver blandt andre ET.

Ariana Grandes spirende karriere var et endnu større slag i maven for Jenette Mccurdy, fordi hun selv havde fået at vide, at hun skulle takke nej til to filmroller, da hun arbejdede på sin tidligere Nickelodeon-serie, 'ICarly'.

Selvom hun prøvede på at tolerere Ariana Grande, der blev mere og mere kendt, var det svært for Jenette Mccurdy ikke at sammenligne sin karriere med hendes.

'Jeg lavede ofte den fejl at sammenligne min karriere med Arianas, jeg kunne ikke lade være. Vi var konstant i det samme miljø, og hun prøvede ikke ligefrem at skjule sin succes', skriver hun ifølge Variety i bogen.

Ariana Grande er i dag en verdenskendt popstjerne. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Tom Hanks ødelagde forholdet

Jenette Mccurdy tolererede i lang tid Ariana Grande, men hun husker tydeligt det øjeblik, hun ikke kunne klare det længere.

'Hun kom ind på sættet og fortalte, at hun havde brugt aftenen før på at lege gæt og grimasser hjemme hos Tom Hanks', skriver hun.

Fra det øjeblik kunne Jenette Mccurdy ikke lade som om, hendes karriere ikke gik hende på længere.

'Jeg kunne ikke lide hende, popstjerne-succes kunne jeg håndtere, men at hænge ud med Sheriff Woody, med Forrest Gump? Det var gået for langt, så hver gang, hun missede arbejde, føltes det som et personligt angreb,' skriver Jenette Mccurdy.

Bogen udkom tirsdag mere end otte år efter deres TV-show udkom sidste gang.

