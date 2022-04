Anholdt efter drab ved bowlinghal

25-årige Joshua Fleetwood er blevet anholdt for et drab begået 17. marts foran et bowlingcenter i Atlanta.

Den dræbte er 31-årige LaKevia Jackson, som havde et barn sammen med den 30-årige Atlanta-rapper Young Thug med det borgerlige navn Jeffery Lamar Williams. Han har fire gange været nomineret til en Grammy og vandt i 2019 for årets sang - 'This Is America'.

LaKevia Jackson havde et barn sammen med Atlanta-rapperen Young Thug. Foto: Ritzau Scanpix

Drabet fandt sted 17. marts i år på parkeringspladsen foran underholdningskomplekset Metro Fun Center i det sydvestlige Atlanta.

Forud var gået et ophedet skænderi ved bowlingbanerne indendøre. Her var LaKevia Jackson ude og fejre en god venindes fødselsdag, da hun kom op at skændes om en bowlingkugle med spillerne på nabobanen, hvor Joshua Fleetwood var på date.

Efterfølgende fortsatte skænderiet på parkeringspladsen, hvor det først blev fysisk, og kørt før klokken 23 blev LaKevia Jackson ramt af skud affyret fra Fleetwoods bil, skriver Fox5 Atlanta.

- Dette er virkelig grusomt. En ung dame har mistet livet på grund af en bowlingkugle, har Ralph Woolfolk fra drabsafdelingen ved politiet i Atlanta tidligere sagt, ifølge CBS 46.

Den anholdte beskrives som særdeles godt kendt af politiet med 16 domme på sit c.v.

- Vi er glade for, at hr. Fleetwood nu er i vores varetægt, siger Ralph Woolfolk politiet i Atlanta.

LaKevia Jackson havde en 14-årig søn sammen med Atlanta-rapperen Young Thug. De to mødte hinanden, da offeret gik på South Atlanta High School og boede hjemme hos sin mor. Det var før, Young Thug blev kendt.