Anholdt for sexchat med mindreårig

Joseph Gatt blev onsdag anholdt. Politiet efterlyser flere mindreårige, der kan have chattet med skuespilleren

Joseph Gatt blev anholdt onsdag 6. april.

Det skriver flere medier - heriblandt TMZ og CBS News.

Politiet havde fået et tip om, at skuespilleren, der blandt andet har medvirket i 'Game of Thrones', skulle sex-chatte med en mindreårig i en anden stat.

Derfor ransagede de hans hjem, og han blev efterfølgende anholdt, da han i forvejen var eftersøgt for at søge seksuel kontakt med en mindreårig, skriver de to medier.

Skuespilleren, der ifølge politiet er 50 år, mens Wikipedia og diverse filmsider har ham noteret som værende 47 år, blev kort efter løsladt, da han betalte kaution på 5000 dollars - 35.000 kroner.

Politiet er ved at undersøge, om der er flere ofre. Derfor har de delt et billede af skuespilleren, og de opfordrer mindreårige, der har chattet med ham, til at stå frem.

Joseph Gatt har medvirket i tre afsnit af 'Game of Thrones' som Thenn Warg. Hans cv tæller også serier om 'The 100', 'Banshee', 'Teen Wolf', 'Ray Donovan' og 'True Detective'.

Derudover medvirkede han i 2019 i filmatiseringen af 'Dumbo', hvor han spillede Neils Skellig.