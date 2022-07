Anholdt: Forsøgte at bryde ind i stjernes hjem

Natten til søndag amerikansk tid viste sig at være et mareridt for verdensstjernen Selena Gomez.

For en ukendt mand forsøgte at bryde ind i skuespillerens hjem i den amerikanske by Los Angeles.

Det skriver TMZ.

Mediet beretter, at manden - der muligvis er en fan - forsøgte at hoppe over et hegn til ejendommen om natten, hvor han blev spottet af Selena Gomez' sikkerhedsteam.

Ifølge mediet forsøgte manden at flygte væk, men betjente fangede ham kort tid efter i nabolaget.

Manden sagde, at han blot ville møde verdensstjernen, skriver mediet.

Den ukendte gerningsmand nåede ikke at bryde ind i sangerens hjem, men han er blevet anholdt for episoden.

I skrivende stund har verdensstjernen ikke kommenteret på episoden. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Ild til madras

Det er altså anden gang på kort tid, at den 29-årige verdensstjerne har haft ubudne gæster.

Det britiske medie Daily Mail skriver nemlig, at en ukendt mand havde sat ild til en madras foran Selena Gomez' ejendom i Los Angeles.

Ifølge mediet havde gerningsmanden skrevet den amerikanske skuespillerindes navn i blod, før vedkommende satte ild til madrassen.

Manden er i øjeblikket i politiets varetægt.

Selena Gomez har i skrivende stund ikke kommenteret på de to episoder, der har fundet sted ved hendes ejendom i Los Angeles.

