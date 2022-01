Anholdt: Forsøgte overfald mod ekskone

Den amerikanske tidligere NFL-spiller Harry 'Jay' Barker er blevet anholdt og sigtet for forsøg på overfald med et dødeligt våben mod sin fraseparerede kone, countrysangeren Sara Evans.

Det skriver blandt andre People, der har fået hændelsen bekræftet af politiet i Tennessee.

Ifølge sigtelsen kørte 49-årige Harry Barker sin bil mod en bil, som havde 50-årige Sara Evans som passager.

Hun havde fået et lift af en ven efter en fest i Nashville, og Barker holdt angiveligt og ventede ved hendes indkørsel, inden han bakkede mod bilen.

Det mislykkede forsøg på at ramme bilen udløste en tilbageholdelse af Barker i 12 timer. Efterfølgende er han blevet løsladt mod en kaution på 10.000 dollars, svarende til omtrent 65.000 danske kroner.

Parret har været gift siden 2008.

Sara Evans står bag flere country-hits som 'Born to Fly' og 'A Little Bit Stronger'. Harry Jay Barker har som quarterback spillet for blandt andre New England Patriots.

Han er nu radiovært.