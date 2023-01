Anholdt igen og igen: Lægger sig fladt ned

Hollywoodstjernen Ezra Miller kan ånde lettet op.

Fredag har retten i Bennington i den amerikanske stat Vermont besluttet, at Miller slipper for fængselsstraf i en sag om ulovlig indtrængen, skriver Variety.

Ezra Miller havde forud for retsmødet erkendt sig skyldig, og det betyder, at straffen bliver en bøde på 500 dollars, hvilket svarer til omtrent 3400 danske kroner samt en betinget fængselsdom på et år.

Altså kan Ezra Miller undgå at skulle i fængsel, hvis den 30-årige skuespiller vel at mærke holder sig på lovens smalle sti det næste år.

'Ezra Miller har her til morgen erkendt sig skyldig i en forseelse vedrørende ulovlig indtrængen ved højesteret i Vermont og har accepteret de betingelser, retten har opsat', udtaler Millers advokat ifølge mediet og fortsætter:

'Ezra vil gerne takke retten og lokalsamfundet for tilliden og tålmodigheden gennem denne proces og vil gerne igen anerkende den kærlighed og støtte, de har modtaget fra sin familie og venner, som fortsat er vigtige for deres udvikling af sit mentale helbred'.

Anholdt flere gange

Ezra Miller, som er kendt fra film som 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' og 'The Perks of Being a Wallflower', har flere gange i løbet af det seneste år været på kant med loven.

Foruden den sag, som nu er afsluttet, er Miller to gange blevet anholdt på Hawaii, først for offentlig uro og chikane og siden for et voldeligt overfald. Siden har Miller undskyldt for sin adfærd og er startet i behandling for mentale problemer.

I sommeren 2023 kan Ezra Miller opleves som superhelten The Flash i biograffilmen af samme navn.