Anklage: Andrew mobbede ansatte

Den tidligere sikkerhedsvagt Paul Page hævder, at klager han rejste under sin tjeneste i kongehuset, blev ignoreret. Nu håber han på en undersøgelse

En tidligere ansat har opfordret Buckingham Palace til at indlede en undersøgelse af prins Andrew på grund af påstande om mobning.

Opfordringen kommer fra en den tidligere ansatte Paul Page, som arbejdede i Royal Protection Command fra 1998 til 2004. Han hævder, at han personligt har indgivet tre separate klager til paladsets embedsmænd.

Dertil hævder han, at han er bekendt med mindst tolv andre anmeldelser fra andre tidligere kollegaer omkring hoffet.

Det skriver Mirror.

Paul Page argumenterer, at når kongehuset valgte at igangsætte en undersøgelse af Meghan Markle for at mobbe ansatte, så bør det samme ske for Andrew.

- Hvis det er en retfærdig organisation, der tager sig af sit personale, bør der startes en undersøgelse for at bekræfte, om Andrew er skyldig i at være en bølle og i at intimidere personalet, siger Paul Page.

Ville ikke skabe splid

Han hævder at de tre klager, han rejste under sin tjeneste, blev ignoreret, fordi ledende hoffolk ikke ønskede at skabe splid og røre omkring kongehuset.

- Kongehuset har et problem, fordi der er tilfælde og beviser på, at prins Andrew er anmassende og verbalt fornærmende, siger Paul Page.

Tidligere på ugen gav den tidligere sikkerhedsvagt nogle bizarre detaljer om livet indenfor Buckinghams fire mure.

Angiveligt havde Andrew 50-60 bamser på sin seng i det værelse, han brugte, når han besøgte Buckingham Palace, og han ville gå amok, hvis bamserne ikke var placeret i sengen, som han ønskede det.