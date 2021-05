Anklager dropper voldtægtssager mod tv-læge og kæresten

Anklagemyndigheden har droppet at få dømt parret for voldtægter, men vil i stedet fokusere på at få dem dømt for overgreb i en anden sag

Grant Robicheaux og hans kæreste, Cerissa Riley, kan formentlig glæde sig over, at de slipper for at blive sigtet for en række voldtægter, de i 2018 blev anholdt for.

Det sker, efter anklagemyndigheden fredag anmodede retten om at stryge flere voldtægter fra anklageskriftet i sagen mod parret.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt Deadline. Årsagen skulle være, at man ikke mener, det hævet over enhver tvivl kan bevises, at de er skyldige i anklagerne.

Nye beviser

I stedet vil anklagemyndigheden fokusere flere kræfter på en sag fra 2017, hvor en kvinde har anklaget parret for seksuelt overgreb mod hende. Der skulle angiveligt være kommet nye beviser frem i sagen.

Sagen omhandler ifølge medierne en kvinde i 20'erne, der mødte Robicheaux på en datingapp og siden mødte parret på en restaurant, inden de alle gik videre på en bar. Her hævder kvinden, at der blev hældt noget i hendes drink, og hun husker intet, før hun vågnede op i parret hjem under det seksuelle overgreb.

Det kræver dog lige, at en dommer godkender, at voldtægtsanklagerne kan blive droppet fra sagen, før det er officielt.

Det er normalt blot en formalitet, men Robicheaux og Riley vil nok ikke glæde sig for tidligt. Sidste år fik de nemlig at vide, at sagen helt var droppet, men dommeren valgte ikke at godkende den beslutning - til parrets store chok.

Grant Robicheaux har medvirket i realityprogrammet 'Online Dating Rituals of the American Male' blev anholdt i 2018. Foto: Newport Beach Police Department

Anklager på stribe

Sagen mod parret begyndte for lidt mere end to år siden, efter en kvinde anmeldte dem.

Politiet ransagede efterfølgende tv-kirurgens hjem, hvor de både fandt både våben og store mængder narko - herunder stoffet GHB, der ofte forbindes med drugrapes.

Desuden fandt de billeder og videoer af en lang række mere eller mindre bevidstløse kvinder, der så ud til at være så påvirkede, at de ikke reagerede på de seksuelle handlinger, de kunne ses 'deltage' i sammen med parret.

Grant Robicheaux, der har medvirket i realityprogrammet 'Online Dating Rituals of the American Male', og Cerissa Riley har nægtet sig skyldige gennem hele sagen. De erkender dog at have haft sex med flere af kvinderne - alt skulle dog være sket med samtykke.