Anklager hagler ned over verdensstjerne

Den amerikanske skuespiller Shia LaBeouf er havnet i noget af et stormvejr.

Fredag blev han sagsøgt af sin ekskæreste sangeren FKA twigs med det borgerlige navn Tahliah Barnett, som anklager ham for flere gange at have været voldelig, at have truet med vold og at have misbrugt hende seksuelt.

Nu melder den australske sanger Sia sig med nye anklager mod ham.

Sagsøges af ekskæresten for vold og misbrug

På sin Twitter-profil deler hun en artikel om søgsmålet og kalder ham ud for også at have såret hende.

'Jeg er også blevet såret følelsesmæssigt af Shia, en patologisk løgner, som fik narret mig til at begå utroskab, fordi han påstod, han var single', skriver hun.

Hun advarer desuden om, at hvis man holder af sig selv, skal man holde sig fra Shia LaBeouf.

'Jeg tror, han er meget syg, og jeg har medfølelse med ham OG hans ofre. Du skal vide, hvis du elsker dig selv - forbliv sikker, bliv væk', skriver hun.

Kvælertag og trusler

Sia skriver desuden, at hun er stolt af, at FKA twigs står frem med sine oplevelser med Shia LaBeouf.

FKA twigs har blandt andet beskrevet, hvordan Shia LaBeouf på en køretur truede hende med, at han ville køre galt, hvis ikke hun sagde, at hun elskede ham.

Den 32-årige engelske sanger FKA twigs har sagsøgt Shia LaBeouf. Foto: Andy Kropa / Ritzau Scanpix

På samme køretur tog han angiveligt kvælertag på hende, råbte af hende og kastede hende ind i bilen, da hun på et tidspunkt forsøgte at komme væk fra ham.

Tatoverer hele sin overkrop for filmrolle

I en meddelelse til New York Times, som bragte historien om søgsmålet LaBeouf fredag, afviser han flere af anklagerne imod ham, men skriver samtidig, at han skylder flere kvinder 'muligheden for at komme frem med deres påstande i offentligheden' og at han 'accepterer at blive stillet til ansvar for de ting, han har gjort'.

Han begrunder sine handlinger med, at han er alkoholiker og diagnosticeret med PTSD.

'Jeg er ikke kureret for min PTSD og min alkoholisme, men jeg er fast besluttet på at gøre, hvad der skal til for at blive rask, og jeg vil for altid skylde de mennesker, jeg har skadet på min vej, en undskyldning', skriver han.