Få dage efter, at popidolet Britney Spears vandt kampen om at få sin far fjernet som værge, dukkede en ny pikant sag om den 39-årige stjerne frem til overfladen.

En kvinde, der var ansat i Spears' hjem hævede nemlig, at sangeren havde slået hende, og politiet satte en efterforskning af sagen i gang.

Nu meddeler det lokale sherifkontor i amtet Ventura County, som har undersøgt sagen, at der ikke vil blive rejst tiltale mod Britney Spears.

Ifølge politiet har man ikke kunnet finde tilstrækkeligt bevis for, at der skulle have fundet en forbrydelse sted.

Den kvindelige ansatte hævdede ifølge politiet, at Britney Spears under et skænderi havde slået hendes telefon ud af hånden på hende. Man har dog ikke kunnet se tydelige skader på telefonen, ligesom kvinden heller ikke havde synlige mærker efter det påståede slag.

Afviste blankt

Spears' advokat, Matthew Rosengart, tog hurtigt afstand fra anklagen, som han i en e-mail ifølge nyhedsbureauet AP kaldte for 'overdreven sensationalistisk tabloidstof'.

- Det er intet mere end en fabrikeret, 'han sagde, hun sagde', historie omhandlende en mobiltelefon, hvor ingen på nogen måde blev slået eller kom til skade, lød det ifølge AP fra Rosengart.

- Alle kan komme med en beskyldning, men denne sag burde være blevet lukket med det samme.

Britney Spears ansatte tidligere på sommeren stjerneadvokaten Matthew Rosengart i sagen om det værgemål, hun har været underlagt i 13 år.

Anklager om vold droppes

Og selvom hendes far, Jamie Spears, altså har meddelt, at han planlægger at trække sig som værge for sin datter og hjælpe med at forberede en overgang til en ny værge, har han ikke givet besked om, hvornår det vil ske.

