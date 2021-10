Anklager stjerne for overgreb: 'Holdt om mine bare bryster'

I musikvideoen danser hun rundt med bare bryster, men nu fortæller Emily Ratajkowski, at da kameraerne slukkede, blev hun udsat for uønskede berøringer af videoens stjerne, Robin Thicke.

Det skriver hun i sin nye bog, 'My Body', ifølge flere internationale medier, heriblandt BBC og Sunday Times.

Den i dag 30-årige model var blot 22 år gammel, da hun i 2013 var med i videoen til sangen 'Blurred Lines', som blev et gigantisk hit for Robin Thicke.

I bogen skriver Emily Ratajkowski, at Robin Thicke på et tidspunkt havde forladt optagelserne og havde drukket sig fuld, hvorefter han var vendt tilbage for at optage en scene udelukkende med Emily Ratajkowski.

'Ud af det blå følte jeg det kølige og mærkelige ved en fremmeds hænder som holdt om mine bare bryster bagfra. Instinktivt rykkede jeg væk, og da jeg kiggede tilbage, så jeg Robin Thicke', skriver modellen i bogen.

Hun fortsætter med at uddybe, at hun følte en 'ydmygelse pumpe gennem sin krop'.

Robin Thicke har endnu ikke reageret på anklagerne. Foto: CHRIS PIZZELO/Ritzau Scanpix

Instruktør husker overgrebet

Robin Thicke har ikke besvaret henvendelser fra nogen af medierne, men Sunday Times har talt med Diane Martel, som instruerede musikvideoen. Hun husker tydeligt hændelsen.

- Jeg husker det øjeblik, han tog hende på brysterne. Han stod bag hende ved,' siger hun blandt andet.

Derudover fortæller hun, at Robin Thicke gav en undskyldning bagefter.

Sangen 'Blurred Lines' blev et gigantisk hit på verdensplan, og Robin Thicke lavede sangen sammen med blandt andre Pharrell Williams. Netop Williams har dog siden udtalt, at han føler sig flov over sangteksten.

Teksten er nemlig blevet kritiseret for at forherlige sex uden samtykke.