Anklager Will Smith for mobning

Efter Will Smith gav komikeren Chris Rock en lussing ved dette års Oscar Show, har en af Smiths tidligere kollegaer valgt at stå frem. - Han var direkte ond, lyder det blandt andet

- Chris Rock tog kun én lussing fra Will Smith. Jeg måtte tage imod verbale lussinger hver dag.

Det er udmeldingen fra Will Smiths tidligere skuespilkollega Paul Rodriguez.

- Han er virkelig et røvhul.

Paul Rodriguez spillede sammen med Will Smith i filmen 'Ali' fra 2001. Og det var i den periode, at Rodriguez i følge ham selv, nærmest blev chikaneret af Smith.

Det skriver flere forskellige medier.

Aldrig igen

Den 67-årige skuespiller fortæller, at han aldrig kommer til at arbejde sammen med Smith igen.

- Måske var han på steroider eller noget? Spørger Rodriguez retorisk.

I filmen 'Ali' spiller Will Smith hovedrollen, den legendariske bokser Muhammad Ali, og Rodriguez spiller Alis læge Dr. Freddie Pacheco.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Will Smith har endnu ikke kommenteret anklagerne. Foto: REUTERS / Frank Connor / Columbia Pictures / Handour

- Den film skulle være mit gennembrud, fortæller Rodriguez.

- Men i stedet blev den et sandt mareridt på grund af alle de overgreb, jeg måtte udstå fra Smith, lyder det fra skuespilleren til mediet The Sun.

Der må være flere

De to skuespillere havde først noget med hinanden at gøre, da de begge var med i filmen 'Made in America' fra 1993. Men den gang synes Rodriguez ikke, at Smith var en dårlig fyr.

Han spekulerer, om Smith senere har fået stjernenykker, og derfor blev ubehagelig at være i rum med. Det ville ikke komme som en overraskelse for Rodriguez, hvis der kommer flere anklager mod Smith.

Will Smith har endnu ikke udtalt sig om Rodriguez anklager.