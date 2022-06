Anklagere vil have mindst 30 års fængsel til Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell er dømt for at hjælpe Jeffrey Epstein til at begå seksuelle overgreb mod unge teenagepiger.

Ghislaine Maxwell skal have mellem 30 og 55 års fængsel for at have hjulpet sin tidligere kæreste Jeffrey Epstein med at misbruge teenagepiger.

Det mener anklagerne i sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

60-årige Ghislaine Maxwell blev i december kendt skyldig i fem anklager.

Hun er blandt andet dømt for at rekruttere og manipulere fire piger til at have sex med Jeffrey Epstein, som Maxwell var kæreste med. Det er sket mellem 1994 og 2004.

Ghislaine Maxwell blev kendt skyldt i fem anklagepunkter i december sidste år. Retstegningen er lavet på en af sagens første dage. Foto: Elizabeth Williams/Ritzau Scanpix

I en redegørelse for anklagernes vurdering af Maxwells strafudmåling kalder anklagerne Maxwells handlinger for 'chokerende aggressive'.

- Hun var en kalkulerende, sofistikeret og farlig kriminel, der udnyttede sårbare unge piger og groomede dem til seksuelt misbrug, lyder det.

- Hendes fremgangsmåde med at gå efter sårbare ofre understreger hendes synspunkt om, at unge piger, der havde det svært, kunne behandles som noget, man let kunne skille sig af med.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein dannede par igennem flere år i 1990'erne og var en del af en finansiel elite. Dette billede af de to er blevet brugt som bevismateriale i sagen. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Ghislaine Maxwells straf udmåles 28. juni.

Forsøgt at få til at gå om

Jeffrey Epstein, som Maxwell er dømt for at hjælpe med at skaffe unge piger, han kunne misbruge, tog sit eget liv i 2019 i en alder af 66 år i en fængselscelle i Manhattan i New York.

Epstein sad fængslet, mens han ventede på at få behandlet sin sag ved domstolene. Han var anklaget for sexhandel med mindreårige.

Ghislaine Maxwells advokat har forsøgt at få retssagen til at gå om, fordi en nævning i sagen har fortalt til blandt andet nyhedsbureauet Reuters, at han som barn var blevet udsat for seksuelt misbrug.

Dommeren i sagen, Alison Nathan, kom efter godt en måned frem til, at der ikke var grundlag for at lade sagen gå om.

Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell tilhørte i mange år en finansiel elite, og de to var kærester igennem flere år i 1990'erne. Det var også der, hvor mange af overgrebene fandt sted.

De to var kendt for at deltage i fester med højtstående personer og for at rejse i luksuriøse privatfly.

Sagen om Maxwell og Epstein har trukket tråde helt ind i det britiske kongehus.

En kvinde ved navn Virginia Giuffre har nemlig anklaget den britiske prins Andrew for at have voldtaget hende, da hun var 17 og blev kontrolleret af Jeffrey Epstein.

Sagen er endt med, at prinsen har indgået et forlig med Virginia Giuffre, og den har også ført til, at han har mistet sine militære titler og protektorroller.

