Anklagerne vil ikke dø: Retssag genoptages

Appeldomstolen i Californien har besluttet, at to mænd, der anklager afdøde Michael Jackson for overgreb, kan få prøvet deres sag ved retten

Selvom Michael Jackson har været død i 14 år, er anklagerne mod ham for seksuelle overgreb sejlivede.

I 2019 stod de to mænd James Safechuck og Wade Robson frem i dokumentaren 'Leaving Neverland' og fortalte, at de som børn skulle have været udsat for seksuelle overgreb fra Michael Jackson.

Nu ser det ud til, at sagen også kan få et retsligt efterspil. Det skriver TMZ.

Appeldomstolen i Californien har nemlig netop omstødt afgørelsen fra Højesteret, som i 2021 slog fast, at de to nu voksne mænd ikke kunne få lov til at sagsøge boet efter Michael Jackson og selskabet MJJ Productions.

Wade Robson (til venstre) og James Safechuck (til højre) med filminstruktør Dan Reed, der instruerede 'Leaving Neverland'. Foto: Taylor Jewell/Ritzau Scanpix

Flere anklager

Anklagerne fra James Safechuck mod Michael Jackson går på, at han som tiårig skulle have mødt popstjernen til optagelserne af en reklamefilm.

Herefter skal Michael Jackson ifølge Safechuck have misbrugt ham seksuelt gennem flere år. Wade Robson anklager Michael Jackson for at have misbrugt ham seksuelt fra han var syv år til han var 14.

Michael Jackson blev flere gange i løbet af sit liv anklaget for seksuelle misbrug mod børn. Første gang var i 1993, hvor sagen endte med et forlig med familien til en dreng, der havde rettet anklager mod ham.

I 2003 blev Jackson sigtet for syv tilfælde af seksuelt misbrug af børn. Retten frikendte ham dog for alle anklager i 2005.

Michael Jackson døde i 2009. Han blev 50 år.