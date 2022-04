Anklagerne vil ingen ende tage: Sagsøgt igen

Erika Girardi beskyldes nu for at være hjernen bag det svindelnummer, der hidtil har været tilskrevet hendes eksmand

Der er efterhånden en uendelig række af søgsmål mod realitystjernen Erika Girardi og hendes eksmand, advokaten Tom Girardi, og nu er hun blevet sagsøgt nok en gang.

Det skriver People, der har fået indsigt i retsdokumenterne i sagen.

Denne gang sagsøges Erika Girardi og hendes virksomhed, EJ Global LLC, side om side med Tom Girardis advokatfirma, men som noget nyt peger pilen mod Erika Giradi.

Ifølge mediet beskyldes hun i søgsmålet for at være frontfigur i det forhenværende pars svindelnummer. De har i et godt stykke tid været under anklage for gennem Tom Girardis virksomhed at have stjålet penge fra en række familier til 189 personer, der i 2018 døde i et flystyrt, som de har brugt til at finansiere deres ekstravagante livsstil.

Hidtil har Erika Girardi blot været under anklage for at have kendt til svindlen, men denne gang forlyder det, at hun grundet sin medvirken i 'Real Housewives of Beverly Hills' og sin offentlige rolle har spillet en afgørende rolle i forhold til parrets image udadtil.

Kæmpe millionbeløb

Det er advokatvirksomheden Edelson PC, der står bag det nye søgsmål. De forlanger 55 millioner dollars, hvilket svarer til over 375 millioner danske kroner.

Derudover har de fremsat krav om, at sagen skal for en jurydomstol.

- Det kommer til at tage tid at vikle det årtier lange bedrag ud, som Toms virksomhed står bag. Vi er dog sikre på, at vi kan bevise, at advokatfirmaet fungerede som en kriminel virksomhed, lyder det ifølge People fra Edelson PC i en udtalelse.

Tom Girardi blev sidste år diagnosticeret med Alzheimers sygdom og bor nu på plejehjem. Foto: Irfan Khan/Ritzau Scanpix

Hverken Erika Girardi eller Tom Girardi har kommenteret det nye søgsmål mod dem.

50-årige Erika Girardi og 82-årige Tom Girardi blev skilt i 2020 efter mere end 20 års ægteskab. Erika er foruden sin medvirken i 'Real Housewives of Beverly Hills' kendt som sanger under sit tidligere navn, Erika Jayne.

