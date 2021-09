Anklages for kopiering

Kampagnebillederne for SKIMS af Megan Fox og Kourtney Kardashian er måske ikke så originale

Det er ikke mange dage siden, en ny kampagne for Kim Kardashians undertøjsbrand SKIMS efterlod internettet fuldstændigt i ave.

Men billederne af letpåklædte Megan Fox og Kourtney Kardashian tiltrak sig ikke kun positiv opmærksomhed.

I en story på Instagram gjorde Kristen Noel Crawley, der står bag kosmetikbrandet The KNC Beauty, opmærksom på, at billederne af de to veninder til forveksling ligner en ældre kampagne med modellerne Draya Michelle og Tanaya Henry.

Kristen Noel Crawley og Kim Kardashian har tidligere været gode veninder, men det har ikke holdt Crawley fra at lange ud.

'Sorte kvinder er altid blueprintet, og det må I ikke glemme', skrev hun på Instagram.

Siden delte også Draya Michelle kritikken i en story på sin profil.

Se billedet af Draya Michelle og Tanaya Henry i opslaget herunder ...

Ikke alle er enige

Billedet af de to kampagnefotos sat op imod hinanden er blevet delt vidt og bredt på sociale medier.

Her er der dog også flere, der mener, at kritikken er langt ude.

'Siden hvornår har det at posere været et varemærke. Virkelig, ærligt WTF', er der for eksempel en, der skriver.

Hverken Kim Kardashian, Megan Fox eller Kourtney Kardashian har svaret på anklagen om kopiering.