Anklages for vold: Nu vil han gå i behandling

Skuespiller Shia LaBeouf sagsøges for vold og trusler af sin ekskæreste, og det har fået ham til at søge behandling

Anklager om vold, trusler og misbrug og et søgsmål fra ekskæresten, FKA twigs, har nu fået skuespiller Shia LaBeouf, 34, til at søge hjælp.

Det fortæller hans advokat, Shawn Holley, til Variety.

- Shia har brug for hjælp, og det ved han godt. Vi søger aktivt efter et sted, hvor han kan blive indlagt til den meningsfulde, intensive og langvarige behandling, som han desperat har brug for, siger advokaten.

FKA twigs anklager Shia LaBeouf for voldelig adfærd og trusler. Foto: Ritzau Scanpix

Han går dog ikke i detaljer om, hvilken form for behandling der er tale om.

Truede med at køre galt

Skal man tro den beretning, der kom frem, da sangeren FKA twigs med det borgerlige navn Tahliah Barnett sagsøgte ham tidligere på måneden, kunne LaBeouf dog se ud til at trænge til hjælp med at håndtere sin vrede.

Hun har blandt andet beskrevet, hvordan Shia LaBeouf på en køretur truede med, at han ville køre galt, hvis ikke hun sagde, at hun elskede ham.

På samme køretur tog han angiveligt kvælertag på hende, råbte af hende og kastede hende ind i bilen, da hun på et tidspunkt forsøgte at komme væk fra ham.

Ikke enige

Ifølge den advokat, der repræsenterer FKA twigs, var hun villig til at droppe søgsmålet mod Shia LaBeouf, hvis han indvilligede i at modtage behandling.

Han fortæller dog til Variety, at det ikke lykkedes dem at nå til enighed.

Også sangeren Sia har rejst anklager mod Shia LaBeouf. Hun kaldte ham en patologisk løgner, fordi han angiveligt fik hende til at være utro med ham, da han påstod, at han var single. Foto: Aman Sharma / Ritzau Scanpix

Men den version kan LaBeoufs advokat ikke nikke genkendende til.

- Da anklagerne først blev lagt frem for et år siden, tog Shia med det samme det fulde ansvar for de mange ting, han har gjort forkert, og han udtrykte sin vilje til at gøre, alt det Twigs ville have ham til, hvilket næsten alt sammen var fuldstændig fornuftigt, siger han.

Han fortæller videre, at alle forsøg på at mediere mellem de to stridende parter blev aflyst, og at de nu forhandler videre.

Shia LaBeouf mærker dog allerede konsekvenserne af sagen, blandt andet ved at Netflix har valgt at fjerne hans navn fra den kommende film 'Piece of a woman', som han medvirker i.

Skuespilleren har selv afvist enkelte af anklagerne mod ham og begrundet sin opførsel med, at han lider af PTSD og alkoholisme.