Anklages igen: Misbrugte guddatter seksuelt

Tidligere R&B-sanger R. Kelly er lige nu i retten igen, hvor han er anklaget for i 2008 at have haft sex med en mindreårig pige og optaget det på video. Hun har nu vidnet i retten

Flere alvorlige anklager hagler nu ned over den dømte musiker R. Kelly.

I sidste uge skrev Ekstra Bladet om den nye R. Kelly sag, som lige nu udfolder sig i Amerika.

Denne gang drejer det sig om en sag tilbage i 2008, hvor R. Kelly efter sigende skulle have haft sex med en mindreårig pige og også optaget det på video. Efterfølgende skal han ifølge anklagemyndigheden både have betalt og truet pigen til tavshed.

Sådan skrev AP i sidste uge.

Nu har det påståede offer brudt denne tavshed ved at vidne i retten torsdag amerikansk tid.

Det er meget stort, at hun nu udtaler sig. I 2008 blev hun nemlig ikke indkaldt som vidne, selvom man mente, det var hende, der optrådte på videoerne, men det benægtede hun.

Derudover benægtede hun og hendes forældre i årevis, at hun havde et upassende forhold til den tidligere sanger.

Det skriver TMZ og The Washington Post.

Blev tisset på og misbrugt

Den nu 37-årige kvinde fortalte bl.a. i retten, at R. Kelly begyndte at misbruge hende seksuelt, fra da hun var 14. På dette tidspunkt var Kelly dobbelt så gammel.

Hun kunne derudover fortælle i retten, at R. Kelly misbrugte hende seksuelt utallige gange, inden hun blev 18 år gammel.

Vidnet fortalte desuden retten, at hun begyndte at have sex med R. Kelly, fordi hun var for intimideret til at sige nej.

I mange år brugte sangeren sin berømmelse og sin status til at lokke unge piger til. Foto: Frank Micelotta/AP

Da vidnet blev spurgt, hvorfor hun blev ved med at have sex med R. Kelly, fortalte hun, at hun så ham som en autoritetsfigur, og at hun ikke vidste, hvordan hun ellers skulle respondere på hans tilnærmelser. Derudover sagde hun, at det foregik i så længe, at det endte med at blive normalt.

Under afhøringen fik juryen vist tre videoer. I alle tre er der tale om oralsex mellem R. Kelly og vidnet. Derudover tisser R. Kelly også på vidnets kønsdele i to af videoerne.

Ifølge vidnet havde hun løjet og sagt, at det ikke var hende på videoerne tilbage i 2008, fordi hun følte et behov for at beskytte R. Kelly. Og så skammede hun sig også over videoen.

- Jeg ville ikke have, at den person var mig, sagde hun i retten.

Gudfar

R. Kelly var dog ikke blot en almindelig autoritetsfigur over for den unge pige, faktisk var han hendes gudfar.

Hun havde selv opsøgt sangeren i 1990'erne og spurgt, om han ville være hendes gudfar, da hun var 13 år gammel. Og det var kort efter dette, at de seksuelle tilnærmelser startede.

Første gang R. Kelly tog initiativ, var, da hun var 14 år gammel. Her begyndte han at røre ved hendes bryster i et musikstudie, fortalte vidnet.

Derefter eskalerede det til mere seksuelle ting og til sidst sex.

Hun fortalte også, at R. Kelly skulle være begyndt at filme sexvideoerne af de to, allerede fra da hun var 14 år gammel.

Udover at misbruge vidnet, så fortalte hun også at R. Kelly efter sigende skulle have rekrutteret andre unge piger, som han tvang hende til at have seksuel omgang med.

Retssagen er ikke færdig endnu, men hvis R. Kelly taber den, så kan han se frem til endnu længere tid bag tremmer. Han risikerede nemlig 15 års fængsel, da sagen kørte i 2008.

Den tidligere R&B-sanger R. Kelly blev i juni dømt til 30 års fængsel for menneskehandel og seksuelle overgreb.

R. Kelly blev kendt skyldig i bl.a. menneskehandel og seksuelle overgreb.

