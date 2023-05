Anklaget for at forvolde slem personskade: Kendt skuespiller frifundet

Britiske Stephen Tompkinson var anklaget for at have skubbet en mand i sin indkørsel, så manden faldt og fik dobbelt kraniebrud. Nu er han blevet frifundet for grov legemsbeskadigelse

Den kendte britiske skuespiller Stephen Tompkinson, der har spillet med i et hav af tv-serier, var indtil i formiddag anklaget for det, der i Storbritannien kaldes grievous bodily harm - på dansk: 'grov legemsbeskadigelse'.

I dag blev han frifundet i Newcastle Crown Court, skriver Sky News.

57-årige Tompkinson, der blandt andet er kendt fra den britiske tv-serie 'DCI Banks' og står noteret for 71 roller på filmsiden IMDB, stod anklaget for at have slået den for ham fremmede mand Karl Poole i hovedet.

Det skulle være sket, efter at skuespilleren havde fundet Poole og dennes ven stangstive i indkørslen til Tomkinsons hjem i de tidlige morgentimer i slutningen af maj 2021.

Ifølge anklagen faldt Poole derpå bagover og slog hovedet slemt ned i fortovet ved indkørslen, hvilket forårsagede dobbelt kraniebrud.

Poole mente, at Tompkinson forvoldte faldet. Tompkinson nægtede at have hverken slået eller skubbet.

Tompkinson fortalte i retten, at da han så mændene den morgen i indkørslen, var det et 'forfærdeligt syn', og han var bekymret for, at glas skulle splintres i området, hvor hans partners barn leger. Derfor konfronterede han Karl Poole (billedet). Foto: Ritzau Scanpix

Godt nok havde hans hånd været i kontakt med Pooles ansigt, da Poole gik truende hen imod skuespilleren i sin brandert, men berøringen var ifølge skuespilleren slet ikke nok til at slå en mand i jorden.

Tompkinson bedyrede endvidere, at han ikke kunne have slået Karl Poole, fordi han holdt sin telefon samtidig, mens han ringede til alarmcentralen.

Derudover fortalte Tompkinson, at det ville være 'karrieremæssigt selvmord' at gøre sådan noget.

- Jeg ville ikke såre ham - jeg ville bare stoppe ham fra at komme hen imod mig og videre ind på min ejendom, sagde nu frikendte Stephen Tompkinson i retten.

I sidste ende fandt retten det altså ikke bevist, at skuespilleren var skyldig i forseelsen. Dermed kunne han gå fra retslokalet som en fri fugl.

